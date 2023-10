Израелски изтребители изравниха със земята две високи сгради в Газа

Израелски изтребители разрушиха две високи сгради в ивицата Газа, които според Израел са били използвани от групировката „Хамас“, предадоха световните агенции.

Военните самолети са изравнили със земята така наречената „Палестинска кула“ в Газа, която е била дом на цивилни, но и е имала и офиси, свързани с „Хамас“. Израел съобщи, че преди ударите цивилните граждани са били призовани незабавно да напуснат жилищата си.

Израел даде на жителите 10-минутно предупреждение, преди да разруши сградата. Кадрите бяха заснети и на живо в „Ал Джазира“, докато кореспондентка на телевизията предаваше от горещата точка.

Watch the moment Israeli fighter jets strike Palestine Tower behind Al Jazeera's Youmna El Sayed as she reports live from Gaza

Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the Gaza Strip that were used by senior Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza