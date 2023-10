Израел: Това е най-ужасният ден в нашата история

Това е най-лошият ден в историята на Израел. Сравним е с нападенията на 11 септември и Пърл Харбър. Това заяви говорител на Израелските въоръжени сили на фона на войната в ивицата Газа.

Преди два дни бойци на Хамас извършиха инвазия от няколко посоки, атакувайки военни и цивилни. Сраженията продължават, като се очаква броят на жертвите и от двете страни да се увеличи. Има и много взети заложници. Над 1100 са убитите от двете страни.

An IDF Spokesperson @jconricus shares an important statement on ‘Swords of Iron’. LIVE from Tel Aviv: https://t.co/5lYJlleXK6