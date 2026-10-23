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23 октомври 1956 г. Унгария въстава срещу СССР

23 октомври 1956 г. Унгария въстава срещу СССР

23 Октомври, 2026 03:17 445 116

  • унгария-
  • въстава-
  • ссср-
  • бунт

Бунтът бързо се разпространява в цялата страна и правителството пада

23 октомври 1956 г. Унгария въстава срещу СССР - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Унгарското въстание от 1956 г. е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика. Въстанието продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.

То започва като студентска демонстрация, към която се присъединяват хиляди граждани, докато тя минава през центъра на Будапеща на път към сградата на парламента. Студентска делегация, която опитва да влезе в сградата на радиото, за да излъчи исканията си, е задържана. Когато мнозинството навън изисква тя да бъде пусната, срещу него започва стрелба от силите на държавната сигурност вътре в сградата. Новините се разпространяват бързо, а с тях насилието и безредиците в столицата.

Бунтът бързо се разпространява в цяла Унгария и правителството пада. Хиляди се организират в опълчения и започват бой със силите на държавна сигурност. Просъветско настроени комунисти и полицейски служители често са екзекутирани или затваряни, като от затворите са пускани и въоръжавани затворници. Импровизирани съвети изземват контрола над общините от управляващата Унгарска работническа народна партия и поставят политически искания. Новото правителство формално разпуска полицията на държавна сигурност, обявява желание да се изтегли от Варшавския договор и обещава да проведе нови свободни избори. До края на октомври боевете почти приключват и нормалната обстановка започва да се възстановява. След като обявява готовност да изтегли съветските войски от Унгария, Политбюро на ЦК на КПСС променя решението си и се подготвя за смазване на революцията. На 4 ноември значителен брой съветски войски нахлуват в Будапеща и в други райони на страната. Унгарската съпротива продължава до 10 ноември.

Над 2500 унгарци и 700 съветски войници са убити в конфликта, а 200 000 унгарци стават бежанци. Масовите арести и преследвания продължават месеци след това. До януари 1957 г. новоназначеното от СССР правителство унищожава всякаква видима опозиция.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да де

    64 61 Отговор
    Не Унгария-а лобито и агентите на ЦРУ излъгват част от унгарците че ще им помогнат в преврата.Предварително е раздадено оръжие на щормуви групи с идеята за въоражено въстание....Ами да си спомним как атакуваха Капитолия без оръжие и какво се случи в САЩ

    Коментиран от #16, #63

    03:44 23.10.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ето, тогава...

    58 37 Отговор
    "започва като студентска демонстрация, към която се присъединяват хиляди граждани, докато тя минава през центъра на Будапеща на път към сградата на парламента..."
    Но днес в либералната демокрация няма демонстрации, ако НЕ са одобрени от власт-имащите.
    По време на "мерките срещу измислената пландемия видяхме как полицията би народа, арестуваха и някои даже бяха в затворите и лудницата, а други загинаха при "случайно нещастни случаи "! На запад това е системата им.

    03:48 23.10.2023

  • 5 Уж в комунизма

    55 31 Отговор
    Някои другари, били по-добри другари от другите? Но в капитализма се борели с корупцията??
    А шефката на ЕС с мъжа й си присвоиха огромна сума, от платените за т.н. "ваксини" и нищо! Тя си е на най-високата длъжност в системата и заплатата й е около 50 000 евро месечно с още много и други привилегии и безплатни още неща и даже и тази привилегия, да си краде милиони евра, без да бъде наказвана... Е, народът тогава в Унгария е бил против комунизма, а днес уж сме в "свободния свят"?
    Фащ си сложиха техни протежета и под формата на договори с държавата източват пари от България за тях. Болен здрав носи! Дай пари за самолети, парите взеха, но самолети няма и няма и да има сигурно?
    Тази система е убийствена за народите и страните.

    Коментиран от #10, #107

    03:55 23.10.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 САТЪРА НА ХАНА

    26 16 Отговор

    До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":

    ТИТО ПЪК СЕ РАЗПЪРДЯВА СЪС СТАЛИН НА ЛИЧНА ОСНОВА....
    .... СТАЛИН РАЗСТРЕЛВА ГОЛЯМАТА МУ ЛЮБОВ, КОЯТО Е БИЛА РУСКА ЕВРЕЙКА , НО СИ Е БИЛА
    И ШПИОНКА

    04:01 23.10.2023

  • 8 Ветеран от Протеста

    63 46 Отговор
    Абе пишат ви го и пак не вдявате - тази част от Историята се отнася за Руската комунистическа Окупация на държавите в Европа включително България...Половин век Руска Окупация .

    Коментиран от #111, #115

    04:03 23.10.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Борят се с корупцията

    39 18 Отговор

    До коментар #5 от "Уж в комунизма":

    Докато не дойдат те на власт. Когато са там, сядат и те на масата на мафията, да се възползват от кражбите от народа. ППДБ типичен случай! Уж искали да се спре корупцията и да се махне мафията от властта? Но вече седнаха на масата на Шиши и Боко, да лапат и те от откраднатото. Всичките пари от ЕС за закриването на тецовете, вече са разпределени между техни фирми. За това искат да унищожат тецовете, понеже парата отива директно в техни ръце. Пък народа и България, кучета ги яли.

    Коментиран от #102

    04:14 23.10.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А за американските?

    34 26 Отговор

    До коментар #11 от "Смърт…":

    Какво? Да им дадем не само бази и пари, ами и да измрем, за да им отстъпим територията си "доброволно"? Е, те си помагат с иглите и кашлиците.

    04:19 23.10.2023

  • 13 Софийски

    45 35 Отговор
    Окупатори…. РуССки.
    Днес орбан е същата пАдлога.

    Коментиран от #19

    04:24 23.10.2023

  • 14 12340

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Сталин:"... Починал
    5 март 1953 г. (74 г.)
    Ближняя дача, Волынское, Кунцевский район, Московска област, РСФСР, СССР..."
    .... Та, 1956г. Никита ще да е бил:))

    04:32 23.10.2023

  • 15 Бесен-_ Язовец

    34 19 Отговор

    До коментар #3 от "доктора":

    Докторе, всичко, което е написано е вярно, а ти, че мислиш русофилистично е друга история.Това е положението.

    04:43 23.10.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БСП на Бунището

    41 20 Отговор

    До коментар #13 от "Софийски":

    Унгария прави опит да се освободи от Комунистическата руска Окупация,а българските комунисти 1956 та вдигат Паметника на Окупатора - МОЧА ,от благодарните български Комунисти....

    Коментиран от #51

    06:07 23.10.2023

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТАКА КОМУНИСТИТЕ

    31 15 Отговор
    Защитават властта си....с нахлуване на съветските танкове

    06:34 23.10.2023

  • 23 СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТАНКОВЕ

    32 16 Отговор
    Смазах въжделенията на един народ да се отърве от лапите на Москва....

    06:35 23.10.2023

  • 24 еалиста

    22 15 Отговор
    Ало писача, я вземи и се върни в каменната ера, за да докажеш и внушаваш неверни неща, за добрите политически и търговски връзки между Унгария и Русия! Ние българите ще гледаме умно, политиците злобно, но супата и високите цени на горивата и тока ще плащат с мъка обикновените хора! За сглобката в парламента и правителство ще бъдат жълти стотинки, при заплатите и бонусите които получават, без да ги обявяват!

    06:35 23.10.2023

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 СЪВЕТСКИ ТАНКОВЕ

    33 17 Отговор
    Избиха стотици унгарци за да се запази властта на унгарските комунисти....

    06:37 23.10.2023

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СССР НАХЛУ В УНГАРИЯ

    31 12 Отговор
    Да спаси властта на унгарските комунисти и показа истинското лице на диктатурата на пролетариата.....

    06:39 23.10.2023

  • 31 КОМУНИЗМА СЕ ГРАДИ И КРЕПИ

    34 14 Отговор
    На насилието и терора ..показаха го събитията в Унгария, Чехословакия и Полша....

    06:41 23.10.2023

  • 32 Механик

    36 19 Отговор
    От огромната статуя на Сталин в Будапеща остават само ботушите, в които е забито унгарското знаме. Орбан май е забравил да тези събития и е плюл върху костите на близо 3000 унгарци убити от Русия.

    06:41 23.10.2023

  • 33 КОМУНИСТИТЕ НИ ПЛАШАТ

    34 13 Отговор
    С танкове и ракети, с терор и насилие, само и само да са на власт....и събитията в Унгария от 1956г. са ярък израз на това

    06:43 23.10.2023

  • 34 ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА

    34 10 Отговор
    Съветски танкове газят народа на Унгария, който иска да се откъсне от мъртвата хватка на комунистическия Кремъл....

    Коментиран от #45

    06:46 23.10.2023

  • 35 Така така

    6 12 Отговор
    ес=ВЦ

    Коментиран от #50, #52

    06:49 23.10.2023

  • 36 Путриот

    30 11 Отговор
    Гал.фона Орбан е забравил историята .
    Скоро може да има повторение , срещу него .
    Диктатора ще бъде изринат .

    06:54 23.10.2023

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 СССР асвободи унгария

    14 16 Отговор
    Два пъти.....

    Коментиран от #40

    06:57 23.10.2023

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не сме забравили

    18 10 Отговор

    До коментар #38 от "СССР асвободи унгария":

    И как Асвабадиха Чечня , за да може сега дебила Дон Дон да му гледаме тик ток изцепките .

    06:59 23.10.2023

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 СЪВЕТСКИЯ КОМУНИЗЪМ

    12 11 Отговор
    Най добрия комунизъм

    Коментиран от #54

    07:03 23.10.2023

  • 43 НАИВНИК

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Швейк":

    ........

    07:04 23.10.2023

  • 44 СЪВЕТСКИТЕ ТАНКОВЕ ГАЗЕХА

    23 10 Отговор
    И убиваха мирни жители през 1956г......и показаха истинското лице на комунистическия строй......

    07:05 23.10.2023

  • 45 И. СЕГА УНГАРИЯ Е ВЪЗСТАНАЛА

    7 16 Отговор

    До коментар #34 от "ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА":

    СРЕЩУ ЕСссР...

    Коментиран от #47

    07:06 23.10.2023

  • 46 Швейк

    21 12 Отговор
    Руснакът иска ли война?
    не питай тази тишина,
    в която братските могили
    войниците са приютили.

    Ти за това попитай тези,
    които в цинкови ковчези
    тук от земи съседски влачат
    стариците да ги оплачат.

    Попитай храбрите момчета,
    които днес из Кремъл шетат,
    с пагона си го украсяват
    и сопа „мирна” там развяват.

    Литовец питай и поляк –
    за тях кошмарът е руснак,
    попитай пролетта във Прага
    как мир със сила се налага.

    Унгарците попитай как
    войникът руски в руски танк
    из Будапеща мирно ХОРА гази
    от тях мира за да опази.

    Ще ти отвърне побелял
    финландец доста остарял
    как „мирно” руската войска
    там зиме драпа през снега.

    И братът белорусин даже
    намерил би какво да каже,
    че на изгаряща цена
    дари им братството Москва

    когато с ордата си зла
    Суворов палеше села.
    Попитай техните поля –
    кръв непокорна ги поля.

    Попитай ти Украйна братска
    защо от любовта славянска
    и от прегръдката на брата
    защита търси днес при НАТО.

    Миролюбивият Иван
    обстрелваше Афганистан
    и в градове, и във села
    не мир донесе, а беда.

    Деца, вдовици във Чечня
    руснакът иска ли война
    попитай и ще чуеш сам
    руснак как „миротворства” там.

    Грузинец винаги щастлив
    през сълзи днес ще премълчи,
    че от съсед „миролюбив”
    сега земята му гори !

    „Руснакът иска ли война?” –
    от Литва питай до Китай
    съсед дали един поне
    ще отговори твърдо: „Не!”

    07:09 23.10.2023

  • 47 НЕ ВИЖДАМ

    15 15 Отговор

    До коментар #45 от "И. СЕГА УНГАРИЯ Е ВЪЗСТАНАЛА":

    Танкове на НАТО да газят унгарския народ....нито унгарците да напускат ЕС....

    07:16 23.10.2023

  • 48 УНГАРИЯ

    22 8 Отговор
    Чехословакия, Полша......там загинаха доста хора в борбата срещу Съветския комунизъм....

    07:18 23.10.2023

  • 49 Радио Ереван

    25 9 Отговор
    Попитали радио „Ереван“ какви са трите най-големи нещастия, които могат да сполетят един народ:

    Първо, да го бомбардират американците.

    Второ, да го окупират германците.

    Трето, да го освободят руснаците.

    07:21 23.10.2023

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българските турци

    7 9 Отговор

    До коментар #19 от "БСП на Бунището":

    Хуните имат навика да ръгат първи мощните империи ( Римската империя с Атилла ; Османската империя с Ян Хунияди ;през 1956 СССР;сега Сащ,ЕС,НАТО ) !!! ... Българинът винаги е на завет под някоя мишница и никога не фикае срещу вятъра !!!

    08:00 23.10.2023

  • 52 Само питам

    16 8 Отговор

    До коментар #35 от "Така така":

    Щом е така, защо се измъчваш да живееш в ЕС? Може да се изселиш в руският рай.

    08:04 23.10.2023

  • 53 Нормален

    23 7 Отговор
    Бог да ги прости всички свободни хора, дали живота си в борбата със злото!
    Да почетем и българските герои - Горяните!
    Движението възниква в 1948 г. В него се включват хора от всички социални прослойки - работещи, селяни, военни, студенти, буржоазия - в отчаян опит да се противопоставят на наложената от СССР червена власт!
    Движението наброява около 66000 човека. 6000 от тях са били във въоръжени чети по планините, а 60000 са били сподвижници, ятаци и др. Действат до 1956 г. Последната акция в Сливенския балкан е водена лично от Вълко Червенков. Избити са всички до крак...
    Ние, българите даваме първият въоръжен отпор на червената чума.
    Не трябва никога да се забравя това! Нямаме от какво да се срамуваме, че едва ли не сме народ от смотани убитаци (като сега)! Първи сме били в борбата за свобода и незвисимост!
    Убитите по време на комунистическия режим у нас са между 222 000 и 223 000!
    Тази колосална бройка ще лежи вечно върху техните палачи, като неотменима карма!
    На този свят все още могат да мимикрират и лъжат народа, но на другия ги чака срещата с техните жертви! Проклятието над тях няма да се отмени! Душите на стотиците хиляди избити свидетелстват пред Бог! Безверието им е едно от най-жалките и сатанински проявления!
    Хората трябва да знаят тези факти, за да не се лъжат!

    Коментиран от #72

    08:21 23.10.2023

  • 54 Ъхъ!!!

    7 15 Отговор

    До коментар #42 от "СЪВЕТСКИЯ КОМУНИЗЪМ":

    Па американските бомби, най - демократичните бомби. Само как разпространяват демокрацията си, та Сталин и останалите са като деца в детската градина в сравнение с тях.

    Коментиран от #55, #56, #58, #59

    08:22 23.10.2023

  • 55 ТАКА ДЕ

    14 5 Отговор

    До коментар #54 от "Ъхъ!!!":

    Ама не знам САЩ да са анексирали Либия,Ирак,Югославия.......ида са станали техни щати....

    08:25 23.10.2023

  • 56 И КАК РАЗПРОСТРАНЯВАТ

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Ъхъ!!!":

    САЩ демокрацията си.....

    08:27 23.10.2023

  • 57 Чехия бе тъпани

    1 8 Отговор
    Ракетите "Катюша" удариха военновъздушната база Айн ал-Асад в западен Ирак, която е домакин на американските и други международни сили. Това съобщи Ройтерс.

    08:29 23.10.2023

  • 58 Не само бомбите

    7 9 Отговор

    До коментар #54 от "Ъхъ!!!":

    Са им демократични. След това идват с окупацията и те. Военни бази на територията, разни договори за "съюзничевтво" с които техни марионетки подписват от името на окупираната страна да си дават златото на почти без комисионна, базите да са безплатно, уж се купува нещо си от окупатора, но договора се изпълнява само от окупираните - те плащат яко, но не получават нищо. А ако получат, то нещо несъответно на платените пари, стара и непотребна техника. Използват страната жертва да им финансира другите войни против други народи и дори да участва в тях, като "предна фронтова линия"! И всичкото това е възможно с помощта на алчни и тъпи марионетки, поставени на власт в окупираната страна.

    Коментиран от #60, #61

    08:38 23.10.2023

  • 59 Само питам

    11 4 Отговор

    До коментар #54 от "Ъхъ!!!":

    Абе руски отпадък, САЩ =Южна Корея, Русия =Северна Корея.

    08:42 23.10.2023

  • 60 ЩО БЕ

    8 5 Отговор

    До коментар #58 от "Не само бомбите":

    Има и бая руски бази по света....или не знаеш....

    Коментиран от #62, #65

    08:44 23.10.2023

  • 61 И когато им е необходимо

    6 9 Отговор

    До коментар #58 от "Не само бомбите":

    Даже закриват и затриват окупираната страна и икономически. Германия се радваше на окупацията доста години, просперитет и силна икономика, но парите у се използваха за целите на окупаторите, подкупваха се марионетки в други страни, с цел да се присъединят към ЕСССР, да са доволни там партийните секретари, за да са удобни марионетки на техния окупатор и когато вече странаъа жертва не им трябва, то й "врътват кранчето" и тя става икономически нищо. И пак заради тях е напълнена с чужди народи, които трябва да интегрира и храни безплатно. Е, как се чувства местното население? Подобно на унгарците, които бяха избити от съветската армия, понеже не им харесвале онази окупация. Тази днес е много по-тънка и хитра окупация. Но си е пак окупация.

    08:47 23.10.2023

  • 62 Руските защитници на мира

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "ЩО БЕ":

    По долу са представени държави в които се намират военни контингенти в съответствие с междудържавни договорености.

    Армения
    Беларус
    Грузия
    Казахстан
    Киргизстан
    Сирия
    Таджикистан
    Приднестровие, Молдова
    Украйна

    08:47 23.10.2023

  • 63 С0юзмультфильм

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да де":

    Научи се да пишеш, блатен бакшиш смешен.

    08:50 23.10.2023

  • 64 СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТТИЧЕСКИ

    12 4 Отговор
    Танкове, СГАЗИХА мечтите на унгарците да живеят в свободния и проспериращ свят на капитала....

    08:51 23.10.2023

  • 65 Да има най-много 5-7

    5 10 Отговор

    До коментар #60 от "ЩО БЕ":

    А сащиянските военни бази по света са около 1000.
    Дали се брои и тази, която се планира в Ямбол?
    Да си хегемон струва много пари. И робите също плащат за робството си. Те предлагат безплатна територия, плащат за строежите и имат договори, според които войската на окупатора е освободена от всякаква отговорност, дори ако са се напили и убили някого от местното население, то окупираната страна няма право да арестува и съди според нейните местни закони престъпника. Абе индиански закони са. Имаш право да живееш в резервата, какво те са ти позволили.

    Коментиран от #66, #67

    08:51 23.10.2023

  • 66 РУСКИ ВОЕННИ БАЗИ

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Да има най-много 5-7":

    По долу са представени държави в които се намират Руски военни контингенти в съответствие с междудържавни договорености.

    Армения
    Беларус
    Грузия
    Казахстан
    Киргизстан
    Сирия
    Таджикистан
    Приднестровие, Молдова
    Украйна

    08:58 23.10.2023

  • 67 АМИ РУСНАЦИТЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #65 от "Да има най-много 5-7":

    Да имат повече военни бази...нали уж са ВЕЛИКА сила....

    Коментиран от #69

    08:59 23.10.2023

  • 68 ЦК на КПСС СГАЗИ СЪС

    9 2 Отговор
    Съветските танкове, мечтите на унгарският народ за свободна и просперираща унгария

    09:10 23.10.2023

  • 69 Те са велика

    5 8 Отговор

    До коментар #67 от "АМИ РУСНАЦИТЕ":

    И се научиха от грешките си. Велик си, ако предлагаш нормална цивилизация на окупираните народи и справедлив съюз. Не им унищожаваш културата, не им превръщаш децата (с някакви "закони") в безполови същества, не им затриваш всичките национални традиции и обичаи, даваш им евтино оръжие и ги включваваш във важните твои космически програми. В СССР имаше космонавти от "братските страни" Виетнам и България, докато при днешните окупатори си абориген. Ограбват те, принуждават те, но дръж главата ниско долу и викай, че тази окупация е "най-демократичната"! Е, тя е такава, но само за марионетките. Те крадат и получават бонуси от окупаторите, за "добрата си работа", да съсипват окупирания народ. За тях това си е демокрация, понеже нямат морал и са алчни мошенници по рождение. А бай Пешо ще плаща за вносен ток половин заплата, за коли домати 20 лева, ама те са вносни, холандски, ще му е забранено да кара кола, като бензина стане 60 лева на литър .... За марионетките няма проблеми, те крадат милиарди от народа и могат и 1000 лева на литър да плащат. Но това било "пазарна икономика"? Едни смучат от другите и са пак "добрите комсомолски секретари", за това имали право да живеят по-добре.

    09:11 23.10.2023

  • 70 Асан

    3 3 Отговор
    Тогава Руската армия в Лиза в Унгария в защита на свои те другари

    09:12 23.10.2023

  • 71 УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ПОЛША

    7 2 Отговор
    Бивши васали на СССР......опитали се да се изтръгнат от мъртвата комунистическа хватка на Кремъл.....

    Коментиран от #76

    09:13 23.10.2023

  • 72 Само да питам за един

    7 13 Отговор

    До коментар #53 от "Нормален":

    Преятел:
    "Убитите по време на комунистическия режим у нас са между 222 000 и 223 000!"
    А колко са сега убитите с иглите и с лабораторните субстанции, с психическия тормоз, да те затварят и да дишаш през парцали,...? Психическите проблеми на децата даже не са обхванати още, но то ще се разбере, когато започнат да се избиват по училищата и улиците или изнудват родителите си за пари.

    09:16 23.10.2023

  • 73 КРЕМЪЛСКИТЕ КОМУНИСТИ

    7 4 Отговор
    Искаха победа на социализЪма в световен мащаб....то стана победа на капитализЪма в световен мащаб

    09:16 23.10.2023

  • 74 НА СНИМКАТА

    4 4 Отговор
    Резултата от нахлуването на комунистическите съветски танкове в Унгария.

    09:17 23.10.2023

  • 75 СОЦИАЛИЗЪМА И КОМУНИЗЪМА

    6 4 Отговор
    Идеология, крепяща се на диктатурата на пролетариата и масовото избиване на хора несъгласни с нея....

    Коментиран от #79

    09:20 23.10.2023

  • 76 Опитай се сега

    10 9 Отговор

    До коментар #71 от "УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ПОЛША":

    Да се "измъкнеш от приятната хватка" на "съюзниците ти? Направиха го невъзможно, като ти унищожиха армията и си по-слаб и от 30 индианеца с лъкове, като ти унищожиха индустриятя, та не можеш даже и собствената си храна да произведеш, като ти "превъзпитаха" народа, да не разбира нищо и един асансьор да не може да оправи, като нямаш и собствени лекарства и така, искаш или не, ще седиш окупиран, понеже са те направили слаб и уязвим, УДОБЕН роб!

    Коментиран от #78, #80

    09:21 23.10.2023

  • 77 ПО ВРЕМЕ НА СОЦА В СССР ИМАШЕ ДЛЪЖНОСТ:

    5 0 Отговор
    Генерален секретар на централния комитет на комунистическата партия на Съветския съюз и председател на върховния съвет на Съветския съюз !!!!????!!!!????......../от Уикипедия/

    09:23 23.10.2023

  • 78 КВО ДА ОПИТВАМ БРЕ

    10 7 Отговор

    До коментар #76 от "Опитай се сега":

    Бившите соц страни влезнаха в НАТО и ЕС......що ли....и не им се излиза....що ли ?????

    Коментиран от #83

    09:26 23.10.2023

  • 79 Дали не говориш за

    6 8 Отговор

    До коментар #75 от "СОЦИАЛИЗЪМА И КОМУНИЗЪМА":

    Актуалната демокрация?
    В сащ убиха 12 лекаря до 2014 година понеже критикуваха т.н. "факсини"! Ама щом специалисти, разбиращи са били против тях, сигурно са доста "полезни" за детето ти? След много презентации на резултатите от аутопсиите на "факсинирами" пациенти в Германия патологът почина при "нещастен случай"! В Австрия някъде по време на фона совата криза 2008-а година един австрийски политик каза по телевизията, че "всички банки са мафия"... След 2 седмици го намериха се забил с колата си в едно дърво, уж бил "пиян", но човекът никога не е пил, когато кара колата. Един друг немец д-р. Ноак обясни какво прави графен оксид в т.н. "факсини" и почина също при "странни обстоятелства"! Та трагедията на унгарците не е свършвала никога.

    Коментиран от #81, #82

    09:28 23.10.2023

  • 80 ТИЯ ДЪРЖАВИ

    8 6 Отговор

    До коментар #76 от "Опитай се сега":

    Подадоха "прошение" за влизане в тия организации....а не им бе наложено от комунистическите съветски танкове....

    09:28 23.10.2023

  • 81 ЧУДНО

    7 7 Отговор

    До коментар #79 от "Дали не говориш за":

    В САЩ само се стрелят и убиват....пък наплива да живеят в САЩ не стихва....там живеят 3,5 милиона руснаци и около 150 000 българи....включително и отрочета на другарите

    09:30 23.10.2023

  • 82 ТО ПЪ ПРИ СОЦА

    11 5 Отговор

    До коментар #79 от "Дали не говориш за":

    Бе по различно....имаше и цели лагери на смъртта за политическите опоненти....

    Коментиран от #96

    09:32 23.10.2023

  • 83 Ами очаквали са нещо

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "КВО ДА ОПИТВАМ БРЕ":

    По-добро, но се нахакаха в нещо по-гадно и от онова, тогава ..Ставни само армията на НРБ със сегашната по налично въоръжение, по броя на поделенията и наличния състав на военните, по тяхната квалификация и възможности, по тяхната мотивация да защитават страната си, а не да ходят на чужди войни. Сравни индустрията си сега и тази 1985-та г, сравни по броя на построените язовири тогава си тези, построени сега, сравни демографията на народа ти тогава и сега, сравни образованието тогава и сега и ще разбереш, коя окупация е по-добрата.

    Коментиран от #85, #86

    09:35 23.10.2023

  • 84 НА СНИМКАТА

    5 2 Отговор
    Всичко в името на народа......всичко за благото на народа....

    09:35 23.10.2023

  • 85 ОСТАВИ СРАВНЕНИЯТА

    8 5 Отговор

    До коментар #83 от "Ами очаквали са нещо":

    Кажи къде по света има СОЦ ??????...нали е нещо по добро или народите са по глупави от нас.....Северна Корея е екзотиката на земята....

    Коментиран от #88

    09:38 23.10.2023

  • 86 Другарю

    8 6 Отговор

    До коментар #83 от "Ами очаквали са нещо":

    През тия години запада не просперираща ли....падна Тошо и 1,5 милиона българи моментално в загниващия капитализъм.....сега сам преценяваш къде е по добре и къде да живееш....ама като гледам и другарите все на Запад гледат.....

    09:40 23.10.2023

  • 87 НА СНИМКАТА

    8 4 Отговор
    Резултата от нахлуването на съветските танкове в Унгария.....наричаха го ....социалистически интернационализъм....

    09:42 23.10.2023

  • 88 Няма да има

    6 5 Отговор

    До коментар #85 от "ОСТАВИ СРАВНЕНИЯТА":

    Български народ след 50 г. Та нека си е много "добра демокрацията"! Но, защо тогава народът измира? Загадка за Нобелова награда, който я обясни?
    Щом им е толкова добре, защо не се размножават и да си пеят и танцуват? И знаеш ли, кои народи в централна Европа се размножават много успешно?
    Тези, които вчера са дошли и още не познават системата им, получават всичко на готово.

    Коментиран от #89

    09:47 23.10.2023

  • 89 СТИГА БРЕ

    8 3 Отговор

    До коментар #88 от "Няма да има":

    Най висока раждаемост имат "проспериращите" палестинци, африканци и някои азиатци.....раждаемостта не е критерии за просперитет.....главния такъв критерии е БВП.....

    Коментиран от #91

    09:50 23.10.2023

  • 90 НА СНИМКАТА

    5 4 Отговор
    Методите на комунистическите другари.....

    Коментиран от #94

    09:51 23.10.2023

  • 91 Ами добре

    4 4 Отговор

    До коментар #89 от "СТИГА БРЕ":

    Ще имаш БВП само в Африка и в него няма да участват доходите на нито един българин, понеже няма да има такива! Но, наистина за "просперитета" се смятало само БВП? А ако нямаш народ, който да е обхванат от тази статистика, то какво да ме интересува някакво БВП на чужди народи?

    Коментиран от #92

    09:55 23.10.2023

  • 92 И КОЙ НАРОД

    4 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ами добре":

    Не е обхванат от статистиката за БВП, че не се разбра.....

    09:59 23.10.2023

  • 93 НА СНИМКАТА

    6 3 Отговор
    Така се градяха ОСНОВИТЕ на сиоциализЪма.....

    10:01 23.10.2023

  • 94 ГУЛАГ И СИБИР СА ИЗМИСЛЕНИ

    4 5 Отговор

    До коментар #90 от "НА СНИМКАТА":

    ДАЛЕЧ СЛЕД ЗАКЛЮЧВАНЕ И ИЗТРЕБВАНЕТО НА ИНДИАНЦИТЕ В,, РЕЗЕРВАТИ,,..... ПОНЕ СО ГОДИНИ ПРЕДИ ТОВА..

    Коментиран от #97

    12:18 23.10.2023

  • 95 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Орбан явно е пропуснал този период.няма да е зле украинците да направят един руски анклав да граничи с унгария за да освободи унгарците от ес и нато.при подобен анклав унгарците ще станат най големите евроатлантици.

    12:23 23.10.2023

  • 96 ГУАНТАНАМО И ПОДОБНИ

    4 4 Отговор

    До коментар #82 от "ТО ПЪ ПРИ СОЦА":

    КВИ ХОРА МИСЛИШ ЧИ ДЪРЖАТ ТАМ.....

    Коментиран от #99

    12:25 23.10.2023

  • 97 ЧУДНО, КОЛКО ЛИ НАРОД

    6 5 Отговор

    До коментар #94 от "ГУЛАГ И СИБИР СА ИЗМИСЛЕНИ":

    Са изтрепали руснаците, за да завладеят тия огромни територии....

    18:11 23.10.2023

  • 98 НА СНИМКАТА

    6 4 Отговор
    Истинското лице на соца, ревностно крито от другарите.....

    18:12 23.10.2023

  • 99 майка ти

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "ГУАНТАНАМО И ПОДОБНИ":

    е там

    18:18 23.10.2023

  • 100 ЯМБОЛИЯ

    8 5 Отговор
    Дано на УНГАРИЯ и дойде акъла и изгони съветофила Орбан. Да не забравят 1956-та.

    20:24 23.10.2023

  • 101 Гориил

    7 8 Отговор
    Фашисткият режим в Унгария падна след края на Втората световна война и освобождението на страната от Червената армия през 1945 г. От този момент нататък страната попада в ръцете на Съветския съюз, крайния победител. Унгария е извършила множество престъпления на съветска територия и е била задължена да се подчини напълно на съветските окупационни сили. Само с разрешението на Москва в Унгария може да се появи стандартна буржоазна многопартийна система. Предвид невероятната тежест на престъпленията, извършени от Унгария на съветска територия, обаче този процес е забавен до завършването на денацификацията на унгарския управляващ елит. Денацификацията не е напълно осъществена през 1956 г. Отношението на Москва е предпазливо и подозрително. Така нареченото Унгарско въстание демонстрира, че Унгария не е признала статута си на победена страна и не е изкупила вината си пред Русия.Що се отнася до спонтанността на въстанието, хиляди разсекретени документи показват, че британските и американските разузнавателни служби са участвали във формирането на Унгарския Майдан.

    Коментиран от #105

    03:52 23.10.2025

  • 102 Саша Грей

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Борят се с корупцията":

    Това не е вярно и е опорка на Шиши. Докато има такива, които да вярват на най-големите мошеници, същите ще си развяват байрака. Държавата е изцяло завладяна и никой не би допуснал фирми на ППДБ да взимат някакви европейски пари. Всичките ти твърдения са от типа ЕЖК или Шиши каза. Същото беше, когато Христо Иванов искаше да прокара поправки за съдебната система и му трябваха гласовете на Шиши. И какво стана тогава? Ми Шиши каза, че Христо му стоял в скута. Е, съдебна реформа не се получи, а ППДБ бяха набедени, че играят с ПееФ. И Христо направи това, което прави един възпитан мъж - просто си тръгна. Киро също си тръгна след СЪМНЕНИЕ за корупция на негов човек. А корупция не е имало.
    За сметка на това хора като Буци и Шиши правят каквото си искат и говорят, каквото си искат, затънали до гуша в мръсотия. И народът вярва...

    04:05 23.10.2025

  • 103 Батори

    5 6 Отговор
    "Унгария била въстанала" ..
    Майданче подготвено отвън, както после в Чехословакия и Полша. Като македонските исторически сте, едни и същи опорки от западната пропаганда от студената война.

    05:39 23.10.2025

  • 104 Първи въстанаха и срещу ЕС-сср!

    5 7 Отговор
    Първи въстанаха и срещу ЕС-сср!

    Коментиран от #106

    05:39 23.10.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 и каверната на ма муляти

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Първи въстанаха и срещу ЕС-сср!":

    фъстана след деейп пенетрейшън

    06:20 23.10.2025

  • 107 БАРС

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уж в комунизма":

    БАШ ТАКАЯ ,НО ДА НАПОМНЧ ,СЕ УПРАВПТА НА ЕС РАБОТИ ЗА СОРОСОИД ТЕ,Я СОРОС Е РОДЕН И ИЗРАСНАЛ В УНГАРИЯ ,А ВИКТОР ОРБАН ИЗГОНИ ЫОНДОВЕТЕ НА СОРОС И ИМ ДАДЕ ПЕРСОНА НОНГРАТА.ОСОБЕННО НА СОРОС И НЕГОВАТА РОДА..ТЕ ТОВА СЕ КАЗВА РЪКОВОДИТЕЛ.ЩА НАШИТЕ НЯМАМ ДУМИ КАК ИМ СЕ КОАНЯТ НА ТИЯ ФОНДОВЕ

    07:07 23.10.2025

  • 108 Руските танкове

    4 2 Отговор
    Нахлуха в Унгария за да спасят тамошния КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

    07:29 23.10.2025

  • 109 Комунизма в унгария

    4 2 Отговор
    Бе спасен от СССР ,който жестоко погази мечтите на унгарците за свободен и демократичен живот.

    Коментиран от #113

    07:31 23.10.2025

  • 110 Така се пази КОМУНИЗМА

    3 2 Отговор
    С избиване на хора от съветските комунистически управници.....терор и насилие

    07:36 23.10.2025

  • 111 Морски

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ветеран от Протеста":

    СССР!А защо е тая окупация "включително България"Всички тези страни които имаш предвид че били "окупирани" са същите които нападнаха или участваха активно на страната на Германия в нападението над СССР.И когато си изгубил,играеш на хорото на победителя шеш не щеш.А за България конкретно май не си наясно че след края на ВСВ Сталин ни връща цяла Южна Добруджа загубена през балканските воини,че по времето на СССР в знак на уважение към България тук не е имало нито една военна база на СССР и че по време на тая "окупация" България изживява "златен век" на икономиката си.Даже съм сигурен че жикището в което живееш е строено по вренето на така наречената окупация

    09:31 23.10.2025

  • 112 !!!?

    3 1 Отговор
    Орбан който поддържа възкръсналия Хитлер в Кремъл е позор за унгарския народ !!!?

    09:37 23.10.2025

  • 113 Гориил

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Комунизма в унгария":

    Може би е така. Според присъдата на Нюрнбергския трибунал, държава, извършила геноцид на съветска територия през 1941-1943 г., няма право да мечтае. Жестокостта на унгарската армия принуждава Сталин да подпише заповедта „да не се вземат унгарски пленници“.Унгария извърши адски престъпления в Русия, заради които целият управляващ елит трябваше да бъде унищожен, а Будапеща беше задължена да плати на Съветите над 500 милиона долара репарации и щеше да загуби индустриалната си база, изпращайки десетки хиляди машини и оборудване в СССР. На нейно място Унгария трябваше да се превърне в бедна, подобна на аграрен протекторат, държава без перспективи за развитие. Но Сталин пощади Унгария и се въздържа да превърне бившия ѝ враг в парий.

    Коментиран от #114

    09:40 23.10.2025

  • 114 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Гориил":

    Самите руснаци признаха Сталин за най-кръвожадния диктатор в историята си, а Путлер ще е втория...!!!?

    10:04 23.10.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Горски

    1 1 Отговор
    Власти дошли на власт с помощта на чужда армия. А в Белене и другите комунистически лагери е имало не само горяни, а и много интелектуалци, творци и хора, които просто са противници на режима. Дори за един виц срещу властта е можело да влезеш в лагер. Тези лагери са били инструмент за репресии срещу несъгласните с режима и средство за сплашване на населението т.е. средство за терор. Горянството достига пик около 1950 г. като реакция срещу политиката на насилствена колективизация на земята. Част от селяните, се ориентират към въоръжена борба и като резултат, в периода след 1949 – 1950 г., огромната част от горяните са земеделци. През 1950 г. четниците вече са 1520 души. През 1951 г. те достигат 3130 горяни. В организирането ги подпомагат най-малко 20 000 ятаци и горяни занимаващи се с пропагандна дейност. По данни от документи, всички чети са повече от 160. 28 от тях са големи, има и поединични участници. 52 чети влизат от чужбина и са съставени от емигранти. Средната продължителност на повечето от четите е 7 – 8 месеца. Всички горяни, преминали през четите за целия период са между 5000 и 7000-8000 души. Съпротивата е най-силна в Южна България, особено в Сливенско, Старозагорско, Велинградско и в Пиринския край.1 Според други данни през периода 1949 – 1956 г. са унищожени. СССР беше като майка за държавите които бяха част от него но при най малък опит за автономно поведение ставаше мащеха.В Прага през 68ма също имаше смазана революция.

    03:35 23.10.2026

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