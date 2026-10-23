23 октомври 1956 г. Унгария въстава срещу СССР

Унгарското въстание от 1956 г. е спонтанен революционен бунт срещу правителството на Унгарската народна република и неговата просъветска политика. Въстанието продължава от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
То започва като студентска демонстрация, към която се присъединяват хиляди граждани, докато тя минава през центъра на Будапеща на път към сградата на парламента. Студентска делегация, която опитва да влезе в сградата на радиото, за да излъчи исканията си, е задържана. Когато мнозинството навън изисква тя да бъде пусната, срещу него започва стрелба от силите на държавната сигурност вътре в сградата. Новините се разпространяват бързо, а с тях насилието и безредиците в столицата.
Бунтът бързо се разпространява в цяла Унгария и правителството пада. Хиляди се организират в опълчения и започват бой със силите на държавна сигурност. Просъветско настроени комунисти и полицейски служители често са екзекутирани или затваряни, като от затворите са пускани и въоръжавани затворници. Импровизирани съвети изземват контрола над общините от управляващата Унгарска работническа народна партия и поставят политически искания. Новото правителство формално разпуска полицията на държавна сигурност, обявява желание да се изтегли от Варшавския договор и обещава да проведе нови свободни избори. До края на октомври боевете почти приключват и нормалната обстановка започва да се възстановява. След като обявява готовност да изтегли съветските войски от Унгария, Политбюро на ЦК на КПСС променя решението си и се подготвя за смазване на революцията. На 4 ноември значителен брой съветски войски нахлуват в Будапеща и в други райони на страната. Унгарската съпротива продължава до 10 ноември.
Над 2500 унгарци и 700 съветски войници са убити в конфликта, а 200 000 унгарци стават бежанци. Масовите арести и преследвания продължават месеци след това. До януари 1957 г. новоназначеното от СССР правителство унищожава всякаква видима опозиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да де
Коментиран от #16, #63
03:44 23.10.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ето, тогава...
Но днес в либералната демокрация няма демонстрации, ако НЕ са одобрени от власт-имащите.
По време на "мерките срещу измислената пландемия видяхме как полицията би народа, арестуваха и някои даже бяха в затворите и лудницата, а други загинаха при "случайно нещастни случаи "! На запад това е системата им.
03:48 23.10.2023
5 Уж в комунизма
А шефката на ЕС с мъжа й си присвоиха огромна сума, от платените за т.н. "ваксини" и нищо! Тя си е на най-високата длъжност в системата и заплатата й е около 50 000 евро месечно с още много и други привилегии и безплатни още неща и даже и тази привилегия, да си краде милиони евра, без да бъде наказвана... Е, народът тогава в Унгария е бил против комунизма, а днес уж сме в "свободния свят"?
Фащ си сложиха техни протежета и под формата на договори с държавата източват пари от България за тях. Болен здрав носи! Дай пари за самолети, парите взеха, но самолети няма и няма и да има сигурно?
Тази система е убийствена за народите и страните.
Коментиран от #10, #107
03:55 23.10.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":ТИТО ПЪК СЕ РАЗПЪРДЯВА СЪС СТАЛИН НА ЛИЧНА ОСНОВА....
.... СТАЛИН РАЗСТРЕЛВА ГОЛЯМАТА МУ ЛЮБОВ, КОЯТО Е БИЛА РУСКА ЕВРЕЙКА , НО СИ Е БИЛА
И ШПИОНКА
04:01 23.10.2023
8 Ветеран от Протеста
Коментиран от #111, #115
04:03 23.10.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Борят се с корупцията
До коментар #5 от "Уж в комунизма":Докато не дойдат те на власт. Когато са там, сядат и те на масата на мафията, да се възползват от кражбите от народа. ППДБ типичен случай! Уж искали да се спре корупцията и да се махне мафията от властта? Но вече седнаха на масата на Шиши и Боко, да лапат и те от откраднатото. Всичките пари от ЕС за закриването на тецовете, вече са разпределени между техни фирми. За това искат да унищожат тецовете, понеже парата отива директно в техни ръце. Пък народа и България, кучета ги яли.
Коментиран от #102
04:14 23.10.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А за американските?
До коментар #11 от "Смърт…":Какво? Да им дадем не само бази и пари, ами и да измрем, за да им отстъпим територията си "доброволно"? Е, те си помагат с иглите и кашлиците.
04:19 23.10.2023
13 Софийски
Днес орбан е същата пАдлога.
Коментиран от #19
04:24 23.10.2023
14 12340
До коментар #6 от "САТЪРА НА ХАНА":Сталин:"... Починал
5 март 1953 г. (74 г.)
Ближняя дача, Волынское, Кунцевский район, Московска област, РСФСР, СССР..."
.... Та, 1956г. Никита ще да е бил:))
04:32 23.10.2023
15 Бесен-_ Язовец
До коментар #3 от "доктора":Докторе, всичко, което е написано е вярно, а ти, че мислиш русофилистично е друга история.Това е положението.
04:43 23.10.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БСП на Бунището
До коментар #13 от "Софийски":Унгария прави опит да се освободи от Комунистическата руска Окупация,а българските комунисти 1956 та вдигат Паметника на Окупатора - МОЧА ,от благодарните български Комунисти....
Коментиран от #51
06:07 23.10.2023
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ТАКА КОМУНИСТИТЕ
06:34 23.10.2023
23 СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТАНКОВЕ
06:35 23.10.2023
24 еалиста
06:35 23.10.2023
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 СЪВЕТСКИ ТАНКОВЕ
06:37 23.10.2023
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 СССР НАХЛУ В УНГАРИЯ
06:39 23.10.2023
31 КОМУНИЗМА СЕ ГРАДИ И КРЕПИ
06:41 23.10.2023
32 Механик
06:41 23.10.2023
33 КОМУНИСТИТЕ НИ ПЛАШАТ
06:43 23.10.2023
34 ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА
Коментиран от #45
06:46 23.10.2023
35 Така така
Коментиран от #50, #52
06:49 23.10.2023
36 Путриот
Скоро може да има повторение , срещу него .
Диктатора ще бъде изринат .
06:54 23.10.2023
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 СССР асвободи унгария
Коментиран от #40
06:57 23.10.2023
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Не сме забравили
До коментар #38 от "СССР асвободи унгария":И как Асвабадиха Чечня , за да може сега дебила Дон Дон да му гледаме тик ток изцепките .
06:59 23.10.2023
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 СЪВЕТСКИЯ КОМУНИЗЪМ
Коментиран от #54
07:03 23.10.2023
43 НАИВНИК
До коментар #41 от "Швейк":........
07:04 23.10.2023
44 СЪВЕТСКИТЕ ТАНКОВЕ ГАЗЕХА
07:05 23.10.2023
45 И. СЕГА УНГАРИЯ Е ВЪЗСТАНАЛА
До коментар #34 от "ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА":СРЕЩУ ЕСссР...
Коментиран от #47
07:06 23.10.2023
46 Швейк
не питай тази тишина,
в която братските могили
войниците са приютили.
Ти за това попитай тези,
които в цинкови ковчези
тук от земи съседски влачат
стариците да ги оплачат.
Попитай храбрите момчета,
които днес из Кремъл шетат,
с пагона си го украсяват
и сопа „мирна” там развяват.
Литовец питай и поляк –
за тях кошмарът е руснак,
попитай пролетта във Прага
как мир със сила се налага.
Унгарците попитай как
войникът руски в руски танк
из Будапеща мирно ХОРА гази
от тях мира за да опази.
Ще ти отвърне побелял
финландец доста остарял
как „мирно” руската войска
там зиме драпа през снега.
И братът белорусин даже
намерил би какво да каже,
че на изгаряща цена
дари им братството Москва
когато с ордата си зла
Суворов палеше села.
Попитай техните поля –
кръв непокорна ги поля.
Попитай ти Украйна братска
защо от любовта славянска
и от прегръдката на брата
защита търси днес при НАТО.
Миролюбивият Иван
обстрелваше Афганистан
и в градове, и във села
не мир донесе, а беда.
Деца, вдовици във Чечня
руснакът иска ли война
попитай и ще чуеш сам
руснак как „миротворства” там.
Грузинец винаги щастлив
през сълзи днес ще премълчи,
че от съсед „миролюбив”
сега земята му гори !
„Руснакът иска ли война?” –
от Литва питай до Китай
съсед дали един поне
ще отговори твърдо: „Не!”
07:09 23.10.2023
47 НЕ ВИЖДАМ
До коментар #45 от "И. СЕГА УНГАРИЯ Е ВЪЗСТАНАЛА":Танкове на НАТО да газят унгарския народ....нито унгарците да напускат ЕС....
07:16 23.10.2023
48 УНГАРИЯ
07:18 23.10.2023
49 Радио Ереван
Първо, да го бомбардират американците.
Второ, да го окупират германците.
Трето, да го освободят руснаците.
07:21 23.10.2023
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българските турци
До коментар #19 от "БСП на Бунището":Хуните имат навика да ръгат първи мощните империи ( Римската империя с Атилла ; Османската империя с Ян Хунияди ;през 1956 СССР;сега Сащ,ЕС,НАТО ) !!! ... Българинът винаги е на завет под някоя мишница и никога не фикае срещу вятъра !!!
08:00 23.10.2023
52 Само питам
До коментар #35 от "Така така":Щом е така, защо се измъчваш да живееш в ЕС? Може да се изселиш в руският рай.
08:04 23.10.2023
53 Нормален
Да почетем и българските герои - Горяните!
Движението възниква в 1948 г. В него се включват хора от всички социални прослойки - работещи, селяни, военни, студенти, буржоазия - в отчаян опит да се противопоставят на наложената от СССР червена власт!
Движението наброява около 66000 човека. 6000 от тях са били във въоръжени чети по планините, а 60000 са били сподвижници, ятаци и др. Действат до 1956 г. Последната акция в Сливенския балкан е водена лично от Вълко Червенков. Избити са всички до крак...
Ние, българите даваме първият въоръжен отпор на червената чума.
Не трябва никога да се забравя това! Нямаме от какво да се срамуваме, че едва ли не сме народ от смотани убитаци (като сега)! Първи сме били в борбата за свобода и незвисимост!
Убитите по време на комунистическия режим у нас са между 222 000 и 223 000!
Тази колосална бройка ще лежи вечно върху техните палачи, като неотменима карма!
На този свят все още могат да мимикрират и лъжат народа, но на другия ги чака срещата с техните жертви! Проклятието над тях няма да се отмени! Душите на стотиците хиляди избити свидетелстват пред Бог! Безверието им е едно от най-жалките и сатанински проявления!
Хората трябва да знаят тези факти, за да не се лъжат!
Коментиран от #72
08:21 23.10.2023
54 Ъхъ!!!
До коментар #42 от "СЪВЕТСКИЯ КОМУНИЗЪМ":Па американските бомби, най - демократичните бомби. Само как разпространяват демокрацията си, та Сталин и останалите са като деца в детската градина в сравнение с тях.
Коментиран от #55, #56, #58, #59
08:22 23.10.2023
55 ТАКА ДЕ
До коментар #54 от "Ъхъ!!!":Ама не знам САЩ да са анексирали Либия,Ирак,Югославия.......ида са станали техни щати....
08:25 23.10.2023
56 И КАК РАЗПРОСТРАНЯВАТ
До коментар #54 от "Ъхъ!!!":САЩ демокрацията си.....
08:27 23.10.2023
57 Чехия бе тъпани
08:29 23.10.2023
58 Не само бомбите
До коментар #54 от "Ъхъ!!!":Са им демократични. След това идват с окупацията и те. Военни бази на територията, разни договори за "съюзничевтво" с които техни марионетки подписват от името на окупираната страна да си дават златото на почти без комисионна, базите да са безплатно, уж се купува нещо си от окупатора, но договора се изпълнява само от окупираните - те плащат яко, но не получават нищо. А ако получат, то нещо несъответно на платените пари, стара и непотребна техника. Използват страната жертва да им финансира другите войни против други народи и дори да участва в тях, като "предна фронтова линия"! И всичкото това е възможно с помощта на алчни и тъпи марионетки, поставени на власт в окупираната страна.
Коментиран от #60, #61
08:38 23.10.2023
59 Само питам
До коментар #54 от "Ъхъ!!!":Абе руски отпадък, САЩ =Южна Корея, Русия =Северна Корея.
08:42 23.10.2023
60 ЩО БЕ
До коментар #58 от "Не само бомбите":Има и бая руски бази по света....или не знаеш....
Коментиран от #62, #65
08:44 23.10.2023
61 И когато им е необходимо
До коментар #58 от "Не само бомбите":Даже закриват и затриват окупираната страна и икономически. Германия се радваше на окупацията доста години, просперитет и силна икономика, но парите у се използваха за целите на окупаторите, подкупваха се марионетки в други страни, с цел да се присъединят към ЕСССР, да са доволни там партийните секретари, за да са удобни марионетки на техния окупатор и когато вече странаъа жертва не им трябва, то й "врътват кранчето" и тя става икономически нищо. И пак заради тях е напълнена с чужди народи, които трябва да интегрира и храни безплатно. Е, как се чувства местното население? Подобно на унгарците, които бяха избити от съветската армия, понеже не им харесвале онази окупация. Тази днес е много по-тънка и хитра окупация. Но си е пак окупация.
08:47 23.10.2023
62 Руските защитници на мира
До коментар #60 от "ЩО БЕ":По долу са представени държави в които се намират военни контингенти в съответствие с междудържавни договорености.
Армения
Беларус
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Сирия
Таджикистан
Приднестровие, Молдова
Украйна
08:47 23.10.2023
63 С0юзмультфильм
До коментар #2 от "Да де":Научи се да пишеш, блатен бакшиш смешен.
08:50 23.10.2023
64 СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТТИЧЕСКИ
08:51 23.10.2023
65 Да има най-много 5-7
До коментар #60 от "ЩО БЕ":А сащиянските военни бази по света са около 1000.
Дали се брои и тази, която се планира в Ямбол?
Да си хегемон струва много пари. И робите също плащат за робството си. Те предлагат безплатна територия, плащат за строежите и имат договори, според които войската на окупатора е освободена от всякаква отговорност, дори ако са се напили и убили някого от местното население, то окупираната страна няма право да арестува и съди според нейните местни закони престъпника. Абе индиански закони са. Имаш право да живееш в резервата, какво те са ти позволили.
Коментиран от #66, #67
08:51 23.10.2023
66 РУСКИ ВОЕННИ БАЗИ
До коментар #65 от "Да има най-много 5-7":По долу са представени държави в които се намират Руски военни контингенти в съответствие с междудържавни договорености.
Армения
Беларус
Грузия
Казахстан
Киргизстан
Сирия
Таджикистан
Приднестровие, Молдова
Украйна
08:58 23.10.2023
67 АМИ РУСНАЦИТЕ
До коментар #65 от "Да има най-много 5-7":Да имат повече военни бази...нали уж са ВЕЛИКА сила....
Коментиран от #69
08:59 23.10.2023
68 ЦК на КПСС СГАЗИ СЪС
09:10 23.10.2023
69 Те са велика
До коментар #67 от "АМИ РУСНАЦИТЕ":И се научиха от грешките си. Велик си, ако предлагаш нормална цивилизация на окупираните народи и справедлив съюз. Не им унищожаваш културата, не им превръщаш децата (с някакви "закони") в безполови същества, не им затриваш всичките национални традиции и обичаи, даваш им евтино оръжие и ги включваваш във важните твои космически програми. В СССР имаше космонавти от "братските страни" Виетнам и България, докато при днешните окупатори си абориген. Ограбват те, принуждават те, но дръж главата ниско долу и викай, че тази окупация е "най-демократичната"! Е, тя е такава, но само за марионетките. Те крадат и получават бонуси от окупаторите, за "добрата си работа", да съсипват окупирания народ. За тях това си е демокрация, понеже нямат морал и са алчни мошенници по рождение. А бай Пешо ще плаща за вносен ток половин заплата, за коли домати 20 лева, ама те са вносни, холандски, ще му е забранено да кара кола, като бензина стане 60 лева на литър .... За марионетките няма проблеми, те крадат милиарди от народа и могат и 1000 лева на литър да плащат. Но това било "пазарна икономика"? Едни смучат от другите и са пак "добрите комсомолски секретари", за това имали право да живеят по-добре.
09:11 23.10.2023
70 Асан
09:12 23.10.2023
71 УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ПОЛША
Коментиран от #76
09:13 23.10.2023
72 Само да питам за един
До коментар #53 от "Нормален":Преятел:
"Убитите по време на комунистическия режим у нас са между 222 000 и 223 000!"
А колко са сега убитите с иглите и с лабораторните субстанции, с психическия тормоз, да те затварят и да дишаш през парцали,...? Психическите проблеми на децата даже не са обхванати още, но то ще се разбере, когато започнат да се избиват по училищата и улиците или изнудват родителите си за пари.
09:16 23.10.2023
73 КРЕМЪЛСКИТЕ КОМУНИСТИ
09:16 23.10.2023
74 НА СНИМКАТА
09:17 23.10.2023
75 СОЦИАЛИЗЪМА И КОМУНИЗЪМА
Коментиран от #79
09:20 23.10.2023
76 Опитай се сега
До коментар #71 от "УНГАРИЯ, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ПОЛША":Да се "измъкнеш от приятната хватка" на "съюзниците ти? Направиха го невъзможно, като ти унищожиха армията и си по-слаб и от 30 индианеца с лъкове, като ти унищожиха индустриятя, та не можеш даже и собствената си храна да произведеш, като ти "превъзпитаха" народа, да не разбира нищо и един асансьор да не може да оправи, като нямаш и собствени лекарства и така, искаш или не, ще седиш окупиран, понеже са те направили слаб и уязвим, УДОБЕН роб!
Коментиран от #78, #80
09:21 23.10.2023
77 ПО ВРЕМЕ НА СОЦА В СССР ИМАШЕ ДЛЪЖНОСТ:
09:23 23.10.2023
78 КВО ДА ОПИТВАМ БРЕ
До коментар #76 от "Опитай се сега":Бившите соц страни влезнаха в НАТО и ЕС......що ли....и не им се излиза....що ли ?????
Коментиран от #83
09:26 23.10.2023
79 Дали не говориш за
До коментар #75 от "СОЦИАЛИЗЪМА И КОМУНИЗЪМА":Актуалната демокрация?
В сащ убиха 12 лекаря до 2014 година понеже критикуваха т.н. "факсини"! Ама щом специалисти, разбиращи са били против тях, сигурно са доста "полезни" за детето ти? След много презентации на резултатите от аутопсиите на "факсинирами" пациенти в Германия патологът почина при "нещастен случай"! В Австрия някъде по време на фона совата криза 2008-а година един австрийски политик каза по телевизията, че "всички банки са мафия"... След 2 седмици го намериха се забил с колата си в едно дърво, уж бил "пиян", но човекът никога не е пил, когато кара колата. Един друг немец д-р. Ноак обясни какво прави графен оксид в т.н. "факсини" и почина също при "странни обстоятелства"! Та трагедията на унгарците не е свършвала никога.
Коментиран от #81, #82
09:28 23.10.2023
80 ТИЯ ДЪРЖАВИ
До коментар #76 от "Опитай се сега":Подадоха "прошение" за влизане в тия организации....а не им бе наложено от комунистическите съветски танкове....
09:28 23.10.2023
81 ЧУДНО
До коментар #79 от "Дали не говориш за":В САЩ само се стрелят и убиват....пък наплива да живеят в САЩ не стихва....там живеят 3,5 милиона руснаци и около 150 000 българи....включително и отрочета на другарите
09:30 23.10.2023
82 ТО ПЪ ПРИ СОЦА
До коментар #79 от "Дали не говориш за":Бе по различно....имаше и цели лагери на смъртта за политическите опоненти....
Коментиран от #96
09:32 23.10.2023
83 Ами очаквали са нещо
До коментар #78 от "КВО ДА ОПИТВАМ БРЕ":По-добро, но се нахакаха в нещо по-гадно и от онова, тогава ..Ставни само армията на НРБ със сегашната по налично въоръжение, по броя на поделенията и наличния състав на военните, по тяхната квалификация и възможности, по тяхната мотивация да защитават страната си, а не да ходят на чужди войни. Сравни индустрията си сега и тази 1985-та г, сравни по броя на построените язовири тогава си тези, построени сега, сравни демографията на народа ти тогава и сега, сравни образованието тогава и сега и ще разбереш, коя окупация е по-добрата.
Коментиран от #85, #86
09:35 23.10.2023
84 НА СНИМКАТА
09:35 23.10.2023
85 ОСТАВИ СРАВНЕНИЯТА
До коментар #83 от "Ами очаквали са нещо":Кажи къде по света има СОЦ ??????...нали е нещо по добро или народите са по глупави от нас.....Северна Корея е екзотиката на земята....
Коментиран от #88
09:38 23.10.2023
86 Другарю
До коментар #83 от "Ами очаквали са нещо":През тия години запада не просперираща ли....падна Тошо и 1,5 милиона българи моментално в загниващия капитализъм.....сега сам преценяваш къде е по добре и къде да живееш....ама като гледам и другарите все на Запад гледат.....
09:40 23.10.2023
87 НА СНИМКАТА
09:42 23.10.2023
88 Няма да има
До коментар #85 от "ОСТАВИ СРАВНЕНИЯТА":Български народ след 50 г. Та нека си е много "добра демокрацията"! Но, защо тогава народът измира? Загадка за Нобелова награда, който я обясни?
Щом им е толкова добре, защо не се размножават и да си пеят и танцуват? И знаеш ли, кои народи в централна Европа се размножават много успешно?
Тези, които вчера са дошли и още не познават системата им, получават всичко на готово.
Коментиран от #89
09:47 23.10.2023
89 СТИГА БРЕ
До коментар #88 от "Няма да има":Най висока раждаемост имат "проспериращите" палестинци, африканци и някои азиатци.....раждаемостта не е критерии за просперитет.....главния такъв критерии е БВП.....
Коментиран от #91
09:50 23.10.2023
90 НА СНИМКАТА
Коментиран от #94
09:51 23.10.2023
91 Ами добре
До коментар #89 от "СТИГА БРЕ":Ще имаш БВП само в Африка и в него няма да участват доходите на нито един българин, понеже няма да има такива! Но, наистина за "просперитета" се смятало само БВП? А ако нямаш народ, който да е обхванат от тази статистика, то какво да ме интересува някакво БВП на чужди народи?
Коментиран от #92
09:55 23.10.2023
92 И КОЙ НАРОД
До коментар #91 от "Ами добре":Не е обхванат от статистиката за БВП, че не се разбра.....
09:59 23.10.2023
93 НА СНИМКАТА
10:01 23.10.2023
94 ГУЛАГ И СИБИР СА ИЗМИСЛЕНИ
До коментар #90 от "НА СНИМКАТА":ДАЛЕЧ СЛЕД ЗАКЛЮЧВАНЕ И ИЗТРЕБВАНЕТО НА ИНДИАНЦИТЕ В,, РЕЗЕРВАТИ,,..... ПОНЕ СО ГОДИНИ ПРЕДИ ТОВА..
Коментиран от #97
12:18 23.10.2023
95 стоян георгиев
12:23 23.10.2023
96 ГУАНТАНАМО И ПОДОБНИ
До коментар #82 от "ТО ПЪ ПРИ СОЦА":КВИ ХОРА МИСЛИШ ЧИ ДЪРЖАТ ТАМ.....
Коментиран от #99
12:25 23.10.2023
97 ЧУДНО, КОЛКО ЛИ НАРОД
До коментар #94 от "ГУЛАГ И СИБИР СА ИЗМИСЛЕНИ":Са изтрепали руснаците, за да завладеят тия огромни територии....
18:11 23.10.2023
98 НА СНИМКАТА
18:12 23.10.2023
99 майка ти
До коментар #96 от "ГУАНТАНАМО И ПОДОБНИ":е там
18:18 23.10.2023
100 ЯМБОЛИЯ
20:24 23.10.2023
101 Гориил
Коментиран от #105
03:52 23.10.2025
102 Саша Грей
До коментар #10 от "Борят се с корупцията":Това не е вярно и е опорка на Шиши. Докато има такива, които да вярват на най-големите мошеници, същите ще си развяват байрака. Държавата е изцяло завладяна и никой не би допуснал фирми на ППДБ да взимат някакви европейски пари. Всичките ти твърдения са от типа ЕЖК или Шиши каза. Същото беше, когато Христо Иванов искаше да прокара поправки за съдебната система и му трябваха гласовете на Шиши. И какво стана тогава? Ми Шиши каза, че Христо му стоял в скута. Е, съдебна реформа не се получи, а ППДБ бяха набедени, че играят с ПееФ. И Христо направи това, което прави един възпитан мъж - просто си тръгна. Киро също си тръгна след СЪМНЕНИЕ за корупция на негов човек. А корупция не е имало.
За сметка на това хора като Буци и Шиши правят каквото си искат и говорят, каквото си искат, затънали до гуша в мръсотия. И народът вярва...
04:05 23.10.2025
103 Батори
Майданче подготвено отвън, както после в Чехословакия и Полша. Като македонските исторически сте, едни и същи опорки от западната пропаганда от студената война.
05:39 23.10.2025
104 Първи въстанаха и срещу ЕС-сср!
Коментиран от #106
05:39 23.10.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 и каверната на ма муляти
До коментар #104 от "Първи въстанаха и срещу ЕС-сср!":фъстана след деейп пенетрейшън
06:20 23.10.2025
107 БАРС
До коментар #5 от "Уж в комунизма":БАШ ТАКАЯ ,НО ДА НАПОМНЧ ,СЕ УПРАВПТА НА ЕС РАБОТИ ЗА СОРОСОИД ТЕ,Я СОРОС Е РОДЕН И ИЗРАСНАЛ В УНГАРИЯ ,А ВИКТОР ОРБАН ИЗГОНИ ЫОНДОВЕТЕ НА СОРОС И ИМ ДАДЕ ПЕРСОНА НОНГРАТА.ОСОБЕННО НА СОРОС И НЕГОВАТА РОДА..ТЕ ТОВА СЕ КАЗВА РЪКОВОДИТЕЛ.ЩА НАШИТЕ НЯМАМ ДУМИ КАК ИМ СЕ КОАНЯТ НА ТИЯ ФОНДОВЕ
07:07 23.10.2025
108 Руските танкове
07:29 23.10.2025
109 Комунизма в унгария
Коментиран от #113
07:31 23.10.2025
110 Така се пази КОМУНИЗМА
07:36 23.10.2025
111 Морски
До коментар #8 от "Ветеран от Протеста":СССР!А защо е тая окупация "включително България"Всички тези страни които имаш предвид че били "окупирани" са същите които нападнаха или участваха активно на страната на Германия в нападението над СССР.И когато си изгубил,играеш на хорото на победителя шеш не щеш.А за България конкретно май не си наясно че след края на ВСВ Сталин ни връща цяла Южна Добруджа загубена през балканските воини,че по времето на СССР в знак на уважение към България тук не е имало нито една военна база на СССР и че по време на тая "окупация" България изживява "златен век" на икономиката си.Даже съм сигурен че жикището в което живееш е строено по вренето на така наречената окупация
09:31 23.10.2025
112 !!!?
09:37 23.10.2025
113 Гориил
До коментар #109 от "Комунизма в унгария":Може би е така. Според присъдата на Нюрнбергския трибунал, държава, извършила геноцид на съветска територия през 1941-1943 г., няма право да мечтае. Жестокостта на унгарската армия принуждава Сталин да подпише заповедта „да не се вземат унгарски пленници“.Унгария извърши адски престъпления в Русия, заради които целият управляващ елит трябваше да бъде унищожен, а Будапеща беше задължена да плати на Съветите над 500 милиона долара репарации и щеше да загуби индустриалната си база, изпращайки десетки хиляди машини и оборудване в СССР. На нейно място Унгария трябваше да се превърне в бедна, подобна на аграрен протекторат, държава без перспективи за развитие. Но Сталин пощади Унгария и се въздържа да превърне бившия ѝ враг в парий.
Коментиран от #114
09:40 23.10.2025
114 !!!?
До коментар #113 от "Гориил":Самите руснаци признаха Сталин за най-кръвожадния диктатор в историята си, а Путлер ще е втория...!!!?
10:04 23.10.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Горски
03:35 23.10.2026