Израелските танкове влязоха в Газа

Израел е провел тази нощ "насочени операции" в северната част на ивицата Газа, в които са участвали танкове, съобщи израелската армия, цитирана от Франс прес и Ройтерс, предаде БТА.

"През нощта армията извърши целенасочена операция с танкове в северната част на ивицата Газа, в рамките на подготовката си за следващите етапи на боевете", се казва в изявление на военния говорите. Той уточни, че войниците "са напуснали зоната" след края на операциите.

Според израелското военно радио това е било най-голямото сухопътно навлизане в Газа от началото на ударите. Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че се води подготовка за сухопътна офанзива срещу "Хамас" в ивицата Газа, но отказа да съобщи подробности.

В очакване на офанзивата, обещавана неведнъж след безпрецедентното нападение на "Хамас" на 7 октомври, при което бяха избити над 1400 души, израелската армия обстрелва неспирно палестинския анклав с площ 362 кв. км, в който живеят 2,4 милиона души. Въздушните удари продължиха и вчера, докато запасите от храна и гориво в обсадената Газа достигат критично ниски равнища.

Израел подготвя наземна операция в Газа, обяви часове по-рано премиерът Бенямин Нетаняху в телевизионно обръщение към нацията, но не пожела да разкрие подробности. По думите на министър-председателя решението кога израелските сили да влязат в блокирания палестински анклав ще бъде взето от извънредно съставеното военновременно правителство на Израел, което включва лидера на една от центристките опозиционни партии.

"Всички членове на "Хамас" са обречени - над земята, под земята, в Газа и извън Газа", заяви Нетаняху. Израел води "борба за своето съществуване", добави той. Хиляди терористи вече са били убити след клането, извършено от ислямисткото движение "Хамас" на 7 октомври и това е "само началото", каза още израелският премиер. "Подготвяме се за сухопътна атака. Няма да кажа кога, как и колко", каза Нетаняху относно широко очакваната сухопътна офанзива в Газа.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU