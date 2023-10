Израел: Русия трябва да защити израелските граждани след инцидента на летището в Махачкала

Израел призова руските власти да защитят израелските граждани след вчерашния инцидент на летището в Дагестан, цитирано от БТА.

Антисемитски банди нахлуха на летището в Махачкала, след като там кацна самолет от Тел Авив. Според съобщения в медиите хората, влизащи в летището, крещели антисемитски лозунги и развявали палестински знамена.

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че хората скандират "Аллаху Акбар."

Летището беше временно затворено и пристигащите полети бяха пренасочени към други летища. Някои израелски медии, позовавайки се на израелски служители по сигурността, съобщиха, че израелските пътници са били поставени под карантина и са били охранявани на летището.

В съвместно изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху и кабинета на външните министри се казва: "Израел очаква руските правоприлагащи органи, където и да се намират, да осигурят благосъстоянието на всички израелски граждани и евреи и да предприемат решителни стъпки срещу нарушителите на обществения ред и подбуждането към насилие срещу евреите и еврейския народ."

В изявление, в което се казва, че израелското правителство продължава да следи събитията в Дагестан, се казва: "Държавата Израел се ангажира да навреди на израелските граждани и евреи по целия свят."

BREAKING:



A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.



A plane from Tel Aviv was landing.



In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:



"tell us where the Jews are" pic.twitter.com/CEHrjrBmez