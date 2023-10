Унижение за Блинкън: скандираха „геноцид“, докато той искаше пари за Израел

Двама министри от правителството на президента Джо Байдън поискаха от Конгреса да отпусне още няколко милиарда долара за Израел, докато изслушването в бюджетната комисия на Сената бе многократно прекъсвано от протестиращи, които обвиняваха американските официални лица в подкрепа на "геноцид" срещу палестинците в Газа, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Държавният секретар Антъни Блинкън и министърът на отбраната Лойд Остин заявиха пред комисията, че Белият дом иска да се отделят 106 милиарда долара за изпълнението на амбициозни планове, свързани с Украйна, Израел и сигурността по границите на САЩ. Основният им аргумент бе, че подкрепата за съюзниците на Вашингтон е от ключово значение за американската национална сигурност.

Блинкън и Остин посочиха, че 61,4 милиарда долара са предвидени за Киев, като близо половината от тях ще отидат за запълването на оръжейните запаси. Останалите средства включват 14,3 милиарда долара за Израел, 9 милиарда долара за хуманитарна помощ за Израел и Газа, както и 4 милиарда долара за дейностите, свързани с противопоставянето на нарастващата китайска мощ в Азия.

Малко след началото на заседанието група протестиращи на един от редовете в залата вдигнаха ръцете си, боядисани с червена боя, в знак на протест срещу военните действия на Израел в Газа. По-късно полицията на Капитолия ги изведе, а докато излизаха, демонстрантите скандираха: "Незабавно спиране на огъня!" и "Пазете децата на Газа!".

Блинкън заяви пред комисията, че американската помощ за Украйна е превърнала руската инвазия в "стратегически провал". Той подчерта и значението на военната подкрепа за Израел, както и на хуманитарната помощ за палестинците в Газа. Прокарването на най-новия план на Байдън за финансиране обаче изглежда несигурно, отбелязва АП. Демократите твърдо застават зад стратегията на президента за комбиниране на помощта за Украйна с тази за Израел, но републиканците в Конгреса са раздвоени.

Същевременно резултатите от проучвания на общественото мнение показват, че все по-малко поддръжници на Републиканската партия подкрепят отпускането на помощи за Киев, а най-големите симпатизанти на бившия президент Доналд Тръмп се обявяват твърдо против.

