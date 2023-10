"В Украйна започва нова фаза на войната"

Боевете за Авдеевка в източната част на Украйна са толкова интензивни, колкото са били вероятно само за Бахмут. Данните за сраженията обаче не подлежат на независима проверка - в някои дни Украйна съобщава за между 800 и 1000 убити руснаци, но премълчава собствените си загуби.

Все пак огромното количество военна техника, унищожена от украинските защитници, дава представа за интензивността на руските атаки - независими наблюдатели оценяват за тази цел наличните видеоматериали. Швейцарският отбранителен експерт Маркус Койп пише в платформата Х следното: "Изглежда, че Русия дава всичко и се опитва да напредне" - преди валежите да превърнат източните сектори на фронта в блата.

looks like #russia is going all-in and attempts to advance before #rasputitsa sets in on the eastern front sectors. so far they have produced a lot of scrap metal, but they are willing to take these losses. if they fail, this will backfire badly on their defensive capabilities. https://t.co/vTNgYvA9lw