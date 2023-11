Руската пропагандистка Маргарита Симонян заяви, че руската „специална военна операция“ в Украйна върви по план. Забрави обаче да уточни чий, пише Антон Геращенко, съветник на украинското Министерство на вътрешните работи.

Руската армия трябваше да превземе Киев за три дни, но вече 616 не успява да го направи. Русия загуби стотици хиляди свои войници, разшири и сплоти НАТО, а вече се говори и за смъртта на Путин. Така че по чий план всичко е наред?

Russian propagandist Simonyan: the "special military operation" is going according to plan!



