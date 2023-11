Три деца и баба им са убити след въздушен удар по кола в Ливан

Ливански доклади твърдят, че четирима души са били убити в границите на страната при израелски въздушен удар по кола. Междувременно телекомуникационна компания в обсадения анклав заяви, че комуникациите отново са надолу в Газа, цитирана от Скай нюз.

Междувременно Газа попадна под третото си пълно прекъсване на комуникациите от началото на войната между Израел и Хамас. "Новият срив в свързаността" в Газа беше докладван от групата за застъпничество за достъп до интернет NetBlocks.org и потвърден от палестинската телекомуникационна компания Paltel.

В Ливан държавната Национална информационна агенция и Али Сафиедин, ръководител на гражданската отбрана в област Тир, съобщиха, че израелски удар е бил насочен срещу кола в Южен Ливан, между селата Айната и Айтарун.

Една жена и три деца на възраст 10, 12 и 14 години са убити, а други са ранени, съобщи информационната агенция, а политик от "Хизбула" заяви, че жената е тяхна баба. Sky News не е успяла да провери информацията.

Редица ракети са ударили и северния израелски град Кирят Шмона - "Хизбула" твърди, че е изстреляла ракети "Град" по Израел в отговор на атаката им с дронове.

Политикът от "Хизбула" Хасан Фадлала определи предполагаемото нападение като "опасно развитие", предупреждавайки, че Израел ще плати цена.

Екстремистката групировка заяви, че е изстреляла множество ракети "Град" по северния израелски град Кирят Шмона като отмъщение за удара.

Ливан ще подаде жалба до ООН заради убийствата, заяви външният министър на страната Абдала Бу Хабиб.

Бу Хабиб заяви пред Ройтерс, че Ливан събира информация и снимки и вероятно ще подаде жалбата си в понеделник.

Израелската армия също така заяви, че в неделя вечерта израелец е бил убит при нападение на "Хизбула".

Тя заяви, че нейните войски са атакували превозно средство, "идентифицирано като предполагаем транспорт за терористи" в Ливан и проучва съобщенията, че вътре има цивилни.

Израелските сили обменят с подкрепяната от Иран "Хизбула" през границата в северната част на страната след нападението на "Хамас" на 7 октомври.

