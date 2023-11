Хуманитарният коридор в Газа се удължи с един час

Отворен е хуманитарен коридор за цивилни в северната част на Газа, които искат да избягат на юг, цитирана от Скай нюз.

Вчера, Авичай Адраи каза, че пътят Салах ал Дин, който минава от север на юг от анклава, ще бъде безопасен за пътуване между 10:00 и 14:00 часа.

Според израелската агенция за министерство на отбраната COGAT, този срок вече е удължен с един час поради "съществения отговор".

Агенцията заяви, че коридорът ще остане отворен до 15:00 часа и ще позволи на "много повече жители на Газа да се преместят на юг за тяхната безопасност".

Хамас твърди, че Израел е взел на прицел цивилни, които използват коридорите, възползвайки се от факта, че те имат малко прикритие на открито, докато Израел е споделил видеоклипове, в които показват жителите на Газа, които пътуват безопасно на юг.

