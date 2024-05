Руски генерал: Ще унищожим НАТО до шест години

Руският генерал Апти Алаудинов, най-близкият съюзник на Рамзан Кадиров, се зарече до 2030 година НАТО да спре да съществува във вида, в който е днес, предаде Newsweek.

Чеченският военен командир заяви по руската държавна телевизия, че руската армия ще спечели „специалната военна операция“ (както в Москва наричат войната) в Украйна, но няма да спре, а ще продължи на запад.

Апти Алаудинов твърди, че повечето страни в НАТО, които в момента се подчиняват на американците, ще коленичат пред Русия и ще молят да бъдат приети в „руската коалиция“. „Няма съмнение (в това)“, каза чеченският генерал.

Това е поредна заплаха от Русия към страните от НАТО, след като през 2022 година армията на Владимир Путин започна по негова заповед пълномащабна война срещу Украйна.

2030 година обаче може да се окаже особено оптимистична прогноза за руснаците. Да припомним, че те планираха да превземат Киев за три дни, но вече близо 800 дни още не могат да изпълнят тази мисия.

Според вестник „Новая газета“ Апти Алаудинов ще наследи Рамзан Кадиров, който е бил диагностициран с некротизиращ панкреатит преди пет години. Самият Владимир Путин наскоро заяви, че Русия няма никакви намерения да напада страна от НАТО. Подобни противоречиви изявления обаче са типични за руската пропагандна машина.

