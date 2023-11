Актрисата Кейт Бланшет говори пред Европарламента

Актрисата Кейт Бланшет, посланик на добра воля на агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН), призова Европейския съюз да засили подкрепата си за бежанците и приемащите страни и да гарантира, че политиката на блока "се фокусира върху тяхната защита, а не върху укрепването на границите", цитирано от Ройтерс.

"Аз не съм сирийка. Не съм украинка", каза Бланшет, посланик на добра воля на агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН), в обръщение към Европейския парламент и добави: "Не съм от Израел или Палестина. Не съм политик. Аз дори не съм коментатор. Аз съм свидетел. Свидетел на човешката цена на войната, насилието и преследването, което застига бежанците по целия свят, не мога да погледна встрани".

Актрисата изрази своето съжаление за войната, особено в Израел и Газа през последните няколко седмици.

"По-рано тази седмица върховният комисар на ВКБООН призова заедно с няколко други хуманитарни организации за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня и незабавно освобождаване на всички цивилни, държани като заложници" в Газа, подчерта тя, под аплодисментите на събралите се евродепутати.

Израел започна безмилостни въздушни и наземни атаки срещу Ивицата Газа след трансграничната атака на "Хамас" преди месец.

Най-малко 10 569 палестинци, включително 4 324 деца и 2 823 жени, са били убити оттогава. Междувременно броят на загиналите в Израел е близо 1600, сочат официални данни.

Бланшет също така цитира продължаващите катаклизми в други региони на света, включително Украйна.

"В световен мащаб принудителното разселване вече е преминало мрачния крайъгълен камък от 114 милиона души", обясни тя.

