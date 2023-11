Хирург в южната част на Газа описва "напълно изтощителен ден" в болницата

В южната част на Газа главният хирург на Международния комитет на Червения кръст е изпратил актуализация от Европейската болница.

Д-р Том Потокар записва редовни видео дневници за ситуацията в болницата, докато персоналът се опитва да лекува постоянен поток от пациенти с намаляващи медицински консумативи, предаде Скай нюз.

В клипа той описва "още един напълно изтощителен ден", като казва, че досега е работил по пет операции, включително една на млад мъж, който е загубил цялото си семейство.

Той каза, че мъжът е страдал с "40% изгаряния" и "някои огромни рани".

"Той вече беше в състояние на шок и септичност, когато го качихме на масата", добави той.

Състоянието му, обясни д-р Потокар, затруднява персонала да реши какви действия да предприеме и коя упойка да използва.

"В болницата няма кръв, която да му даде, което е това, от което се нуждае, така че можем просто да направим най-доброто, което наистина можем", каза той.

Д-р Потокар по-рано даде мъчителен разказ за ампутация, която екипът му извърши на шестгодишно дете с "много дълбоки наранявания от изгаряне".

Израел призовава цивилните в северната част на Газа да се евакуират на юг от палестинския анклав, докато продължава със сухопътната си операция.

Но ударите продължават да удрят региона, като Хамас и израелските военни се обвиняват взаимно за атаките.

Израел заяви, че нанася удари по военни цели само в южната и централната част на Газа.

