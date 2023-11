Нова билборд кампания в Унгария: "Нека не танцуваме по тяхната мелодия"

Унгарското правителство представи в петък кампания с билбордове, показваща Урсула фон дер Лайен, председател на комисията, и Алекс Сорос, син на Джордж Сорос и настоящ председател на фондациите "Отворено общество", с лозунга: "Нека не танцуваме по тяхната мелодия".

The new billboard campaign of the national consultation in Hungary. "Let's not dance to their tune!"

