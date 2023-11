Израел и Хамас се споразумяха за временно примирие

Израелското правителство одобри сключването на споразумение с Хамас, която ще доведе до освобождаването на заложници, които организацията, обявена за терористична от САЩ, ЕС, Израел и други, държи в ивицата Газа.

Десетки жени и деца ще бъдат освободени

Израел съобщи, че 50 заложници, заловени по време на терористичните атаки на 7 октомври, ще бъдат освободени. Всички те са жени и деца. От Хамас съобщиха, че в замяна ще бъдат освободени 150 палестински жени и деца, държани в израелски затвори.

Огънят също ще бъде прекратен за срок от четири дни. Израел обяви, че за всеки 10 освободени заложници ще увеличава този период с по още един ден.

"Ще продължим войната"

Премиерът Бенямин Нетаняху обаче подчерта, че това не означава край на войната срещу Хамас. "Ще продължим войната, докато не постигнем всичките си военни цели: да елиминираме Хамас, да върнем всички заложници и изчезнали и да гарантираме, че в Газа няма елементи, които заплашват Израел", заяви Нетаняху в клип, публикуван в социалните мрежи. Той допълни, че прекратяването на огъня ще помогне на Израелските отбранителни сили да се подготвят за следващите етапи от битките.

