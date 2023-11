Шок за Европа, Герт Вилдерс записа огромна победа на изборите в Нидерландия

Антиислямският популист Герт Вилдерс спечели огромна победа на изборите в Холандия при почти пълно преброяване на гласовете рано в четвъртък. Нидерландия, някога известна като фар на толерантността, прави зашеметяващ завой към крайната десница.

Резултатът ще изпрати ударни вълни из Европа, където крайнодясната идеология се въздига. Това ще постави Вилдерс на опашката да води преговори за формиране на следващата управляваща коалиция и евентуално да стане първият крайнодесен премиер на Нидерландия.

При почти всички преброени гласове "Партията на свободата" на Вилдерс се очаква да спечели 37 места от 150 в Долната камара на парламента. Това са с две повече от прогнозираното, когато гласуването приключи в сряда вечерта. Това са двойно повече от 17-те, които той спечели на последните избори.

"Трябваше да си стисна ръката", каза ликуващият Вилдерс.

Политическите партии ще проведат отделни срещи в четвъртък, за да обсъдят резултата преди формирането на нова управляваща коалиция, което ще започне в петък.

Въпреки острата си реторика, Вилдерс вече започна да ухажва други десни и центристки партии, като заяви в победната реч, че каквито и политики да прокара, ще бъдат "в рамките на закона и конституцията".

Предизборната програма на Вилдерс включваше призиви за референдум за излизането на Холандия от Европейския съюз, спиране на приемането на кандидати за убежище и отблъскване на мигранти по холандските граници.

Той също така се застъпва за "деислямизация" на Холандия. Той заявява, че не иска джамии или ислямски училища в страната, въпреки че е бил по-умерен по отношение на исляма по време на тази предизборна кампания, отколкото в миналото.

Вместо това победата му изглежда се основава на кампанията му за овладяване на миграцията, въпросът, който накара последната управляваща коалиция да напусне през юли, и да се справи с проблеми като кризата с разходите за живот и недостига на жилища.

"Холандците отново ще бъдат номер 1", заяви Вилдерс. "Народът трябва да си върне нацията."

Но Вилдерс, който в миналото е бил определян като холандска версия на Доналд Тръмп, първо трябва да състави коалиционно правителство, преди да може да поеме юздите на властта.

Това ще бъде трудно, тъй като основните партии не са склонни да обединят сили с него и партията му, но размерът на победата му засилва позициите му във всякакви преговори.

Вилдерс призова другите партии конструктивно да се включат в коалиционни преговори. Питер Омцигт, бивш центристки християндемократ, който изгради собствена партия "Нов социален договор" за три месеца, за да вземе 20 места, заяви, че винаги ще бъде отворен за преговори.

Най-близката партия до тази на Вилдерс на изборите беше съюз на лявоцентристката Лейбъристка партия и Зелената левица, която се очакваше да спечели 25 места. Нейният лидер Франс Тимерманс даде да се разбере, че Вилдерс не трябва да разчита на коалиция с него.

"Никога няма да сформираме коалиция с партии, които се преструват, че търсещите убежище са източник на цялата мизерия", каза Тимерманс, обещавайки да защити холандската демокрация.

Dutch anti-EU far-right populist Geert Wilders will start looking for coalition partners after a massive election win that is set to have wide repercussions in the Netherlands and Europe.



"The Dutch will be No. 1 again," Wilders said. "The people must get their nation back." pic.twitter.com/5g13aDuk5w