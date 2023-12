От американския щат Калифорния компанията "Спейс Екс" изстреля южнокорейски разузнавателен спътник

Американската космическа компания „Спейс Екс“ изведе днес в орбита от военновъздушната база "Ванденберг" в югозападния американски щат Калифорния ракета носител „Фалкон 9“ - първият южнокорейски военен разузнавателен спътник.

Миналият месец Северна Корея успешно изведе в орбита собствен шпионски спътник.

"Спейс Екс" спря проследяването в реално време на мисията минути след изстрелването и последвалото връщане на ускорителя на основната степен на ракетата, без да покаже отделянето на полезния товар.

През май Южна Корея използва ракетата собствено производство "Нури", за да изведе в орбита годен за мисии търговски сателит за първи път в историята, но след това подписа договор със "Спейс Екс" за изстрелване на пет военни разузнавателни спътника до 2025 г. в стремежа си да ускори постигането на зададената цел - 24-часово наблюдение на Корейския полуостров.

След два неуспешни опита за извеждане на шпионския си спътник в орбита, при които ракетите носители се разбиха, Северна Корея използва своята ракета "Чолима-1", за да изстреля разузнавателния сателит "Малигьон-1". Пхенян все още не е разпространил снимки от този спътник и съответно анализаторите са на мнение, че пълните му възможности не са известни.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4, completing our 250th landing of a Falcon first stage booster pic.twitter.com/ZkOjq4hNRy