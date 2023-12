Ердоган: Нетаняху ще бъде съден като военен престъпник

Реджеп Тайип Ердоган отново призова Израел да бъде държан отговорен в международен план за поведението си в Газа - както и твърди, че премиерът ще бъде съден като военнопрестъпник, предаде Sky news.

Говорейки в Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), турският президент също заяви, че Газа е палестинска земя и винаги ще принадлежи на палестинците.

Той е един от най-големите критици на Израел след избухването на войната, като постоянно обвинява режима на Бенямин Нетаняху в нарушаване на международното право, както и отказва да нарече "Хамас" терористична организация.

BREAKING: Turkey's president Recep Tayyip Erdogan says Israeli prime minister Benjamin Netanyahu will be tried as a war criminal.https://t.co/PAiZ4D1jU3



