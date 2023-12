Виктор Орбан е готов да блокира решението за присъединяване на Украйна към ЕС

Изглежда че премиерът на Унгария Виктор Орбан е готов да блокира решението за започване на преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, пише POLITICO.

"Ясно е, че предложението на Европейската комисия за присъединяването на Украйна към ЕС е неоснователно и зле подготвено", написа Орбан късно в неделя в X, бивш Twitter.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx