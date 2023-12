Стрелба в центъра на Брюксел

Четирима души са били ранени при стрелба в центъра на белгийската столица Брюксел в сряда вечерта, предадоха местните медии.

Има опасност за живота на един от пострадалите. Шведска гражданка, работеща в Европарламента, е сред ранените, но няма опасност за живота ѝ. За момента няма арестувани, полицията провежда операция по издирването на извършителите.

Белгийските служби съобщиха, че към момента няма индикации стрелбата да е с терористични мотиви. Според полицията става въпрос за престрелка между местни банди, занимаващи се с наркоразпространение.

BREAKING:



4 people shot in mass shooting in Brussels.



One of the victims is an assistant of a Swedish MEP.



Unclear whether terror attack or gang warfare. No-one arrested yet. All victims taken to hospital for treatment. pic.twitter.com/qX4DbI3ZSh