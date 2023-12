В Израел пристигна министърът на отбраната на САЩ (ВИДЕО)

Днес в Израел пристигна министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин за разговори, които се очаква да се съсредоточат върху евентуалния край на войната с висока интензивност в Газа и прехода му към по-ограничен, фокусиран конфликт, казват служители, предаде Ройтерс.

За Остин пътуването е деликатен балансиращ акт. Той твърдо подкрепя правото на Израел да се защитава след изненадващите атаки на палестинската войнствена групировка "Хамас" на 7 октомври, но той също така е против нападението срещу цивилните в Газа.

В реч по-рано този месец Остин стигна дотам, че нарече цивилните "център на тежестта" във войната на Израел с "Хамас", управляващото палестинско ислямистко движение в Газа, и предупреди за рисковете от тяхната радикализация.

Високопоставен американски служител по отбраната заяви пред репортери, пътуващи с Остин, че се очаква да обсъди планирането на Израел за преход към следващата фаза на войната в разговорите си с висши израелски лидери, включително премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Йоав Галант.

"Това, което виждате по отношение на наземните операции с висока интензивност, плюс въздушните удари, няма да продължи вечно. Това е една фаза от кампанията", каза служителят.

"Имаме интерес да подкрепим израелците в планирането на това как изглежда преходът, когато вземат решение, че големите сухопътни операции трябва да приключат и са готови за преход."

Wheels down in Tel Aviv. I’ll meet w/@yoavgallant, @IsraeliPM & War Cabinet to reiterate America’s ironclad commitment to Israel, discuss IDF ops to dismantle Hamas, & underscore the need to protect civilians from harm & enable the flow of humanitarian aid into Gaza. pic.twitter.com/hbsO7MLu7K