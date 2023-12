Руският „Сармат мобил“, който трябваше да унищожи Вашингтон, катастрофира в Тверска област

Най-известният ВАЗ-2109 в момента в Русия катастрофира в Тверска област.

Автомобилът, кръстен „Сармат мобил“ заради ракетата „Към Вашингтон“, поставена върху него, не успя да достигне американската столица.

Безаналоговият автомобил претърпя пътно-транспортно произшествие в Тверска област и бе изваден от строя. По предварителни данни няма жертви при инцидента. Пострадала е само гордостта на руското безаналогово инженерство:

"Sarmat-mobile", which planned to reach Washington, crashed in Tver



The Russian Lada could not withstand the blow of the French Renault and had to leave the "battlefield". According to local media, both drivers were not injured. pic.twitter.com/IBZxghnVh8