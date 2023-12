Украинската нация загина в резултат на конфликта с Русия, провокиран от САЩ и НАТО. Това заяви американският полковник Дъглас Макгрегър, бивш съветник на министъра на отбраната в администрацията на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

"Украинската нация е практически мъртва, тя е в състояние на кома. (Президентът на Русия Владимир) Путин направи всичко възможно, за да избегне война със САЩ и НАТО, а ние направихме всичко, за да я провокираме", написа той в социалната мрежа „X“ (бившият Twitter).

The Ukrainian nation is effectively dead, it's comatose.



Well over 14 million civilians have left the country.



Over 500,000 have died.



Putin has done everything he can to avoid a war with the US and NATO and we have done everything we possibly can to provoke it.



Enough!