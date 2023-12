Украйна за няколко минути свали три руски изтребителя Су-34

Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна свалиха три руски изтребителя-бомбардировача Су-34 по обяд в петък, съобщи командващият ВВС на Украйна генерал-лейтенант Микола Олешчук, цитиран от украинските медии.

„Днес по обяд в южното направление (на фронта) регистрирахме минус три руски изтребители-бомбардировачи Су-34“, написа той в Телеграм, без да дава повече подробности. „Благодаря на всички за работата“, добави той.

Няма яснота с какви системи са били свалени руските самолети. По данни на Киев от началото на инвазията на украинска земя са свалени 324 изтребителя на окупаторите. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

