Русия видя „Майданска революция“ в Белград

Сръбският президент Александър Вучич има информация, че протестите в страната се подкрепят от Запада, а тези данни са неопровержими, каза руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко.

Руският дипломат се срещна с Вучич часове след протестите в Белград. Той уточни, че срещата с Вучич е била свързана не само с протестите, но тази тема се е оказала една от водещите. Според него протестите в Сърбия са планирани и проведени на принципа на Майданските революции.

Посланикът добави, че опитът да се разклати властта на Вучич е свързан с твърдата му позиция за неспазване на антируските санкции. Междувременно президентът на Руската федерация Владимир Путин поздрави сръбския президент за Нова година и Коледа и изрази надежда за продължаване на сътрудничеството, съобщават от администрацията на Вучич.

❗️ Maidan in Belgrade. It is still unclear whether the protest will turn into a revolution.



▶️ However, the protesters are serious, as evidenced by these footage of the brutal crackdown in Belgrade.



🔺 Belgrade Maidan broke into the building of the Parliament of Serbia, but did… pic.twitter.com/zcg52qI5YW