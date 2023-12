Космическият самолет X-37B на американската армия излетя от Флорида за своята седма мисия

В четвъртък вечерта, секретният космически самолет X-37B на американската армия излетя от Флорида за своята седма мисия, като за първи път използва мощната ракета SpaceX Falcon Heavy, способна да го изстреля до по-висока орбита от предишните, предаде News.bg.

SpaceX Falcon Heavy, съставена от три ядра с течно гориво, се изстреля от стартовата си площадка в Космическия център на НАСА в Кейп Канаверал, с грандиозното излитане да бъде предавано на живо по уебкаст на SpaceX, съобщи "Ройтерс".

