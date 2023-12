Боинг 777 е имал проблемно кацане на летище Хийтроу заради бурята Герит (ВИДЕО)

В сряда полет на American Airlines трудно се приземи на летище Хийтроу в Лондон заради силните ветрове, предизвикани от бурята Герит.

Силният вятър накара Boeing 777 да се наклони, като крилото му се насочи към земята на пистата.

The American 777 was seen struggling to land at Heathrow airport on 27 December.



Storm Gerrit has battered parts of the UK in recent days. https://t.co/lLd7zd5oGb pic.twitter.com/Sc1jT7Qc2d