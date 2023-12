Шефът на НАТО: Следим ситуацията с повишено внимание

НАТО следи ситуацията в Полша след съобщенията, че руска ракета вероятно е навлязла във въздушното пространство на страната, която е член на алианса, заяви в "Екс" генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.

