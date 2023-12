След вчерашните руски атаки: Държавният департамент на САЩ заяви своята подкрепа на Украйна

"Америка защитава свободата днес, утре и винаги. Америка е против тиранията и потисничеството. Америка е с народа на Украйна.", се казва в изявление на американския Държавен департамент в социалната платформа "Екс".

America stands for freedom today, tomorrow, and always. America stands against tyranny and against oppression. America stands with the people of Ukraine. pic.twitter.com/f9RpB1FXz2

След извършената вчера атака от Русия срещу Украйна, Държавният департамент издаде това заявление.

Американският държавен секретар Антъни Блинкън осъди атаките, характеризирайки ги като "изключително тревожни" вчера.

The U.S. strongly condemns Russia’s horrific strikes across Ukraine today. As Putin continues his brutal war of aggression, we must support Ukraine in defending itself. Congress needs to act in the new year.