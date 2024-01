Полша изрази необходимостта Западът да предостави на Украйна далекобойни ракети

Западът трябва да предостави на Киев далекобойни ракети и да наложи на Русия повече санкции заради последната руска арака над Украйна, изрази мнение днес външният министър на Полша Радослав Шикорски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия извърши ракетен обстрел вчера над двата най-големи града в Украйна - столицата Киев и Харков, в нова серия от масирани въздушни удари, които предизвикаха смъртта на поне петима цивилни и подкрепиха призивите към Запада за предоставяне на допълнително оръжие за Украйна.

"Ние трябва да реагираме на последната атака срещу Украйна на език, който Путин ще разбере: чрез ожесточаване на санкциите, така че той не може да произвежда ново оръжие с материали, добити по незаконен път, и чрез предоставяне на Киев на далекобойни ракети, с които да унищожи руските стрелкови позиции и командни центрове", заяви Шикорски в социалната мрежа "Екс".

