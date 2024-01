Словакия: За да се защити Украйна, е важно да ѝ бъдат предоставени необходимите средства

Президентката на Словакия, Зузана Чапутова, изтъкна важността на предоставянето на необходимите ресурси на Украйна за защита от руската агресия, след последната масирана атака по въздух от Русия срещу Украйна. Това съобщи украинската агенция Укринформ, цитирайки изявлението ѝ в социалната мрежа "Екс".

Another New Year, another atrocity. Russia has fired a record number of missiles and drones at Ukraine’s cities and towns to terrorize peaceful civilians. The best way to ensure Moscow’s aggression does not continue into another year is to provide Ukraine with the means needed to…