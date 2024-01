Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Литва за началото на обиколка си в три балтийски държави, за да обсъди войната на страната му с Русия и плановете на Киев за присъединяване към НАТО и Европейския съюз, предаде Ройтерс..

Обявявайки пристигането си в социалната мрежа X, бивш Twitter, Зеленски заяви, че през следващите дни ще посети Латвия и Естония.

И трите балтийски държави са членки на ЕС и на военния алианс НАТО.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…