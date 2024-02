Британско разузнаване: Към момента в Беларус са останали по-малко от хиляда наемници от "Вагнер"

Според сведенията на британските разузнавателни служби, публикувани в социалната мрежа "Екс", в момента в Беларус са останали по-малко от хиляда наемници от руската частна военна компания "Вагнер", предаде Укринформ и БТА.

