Олаф Шолц: Владимир Путин може да говори каквото си иска, но ние оставаме изцяло на страната на Украйна

Канцлерът на Германия Олаф Шолц коментира интервюто на руския президент Владимир Путин с американския журналист Тъкър Карлсън и заяви в социалната мрежа Х, че думите на Путин са подигравка.



Der russische Präsident verhöhnt, was Russland wirklich in der Ukraine anrichtet und liefert eine völlig abstruse Begründung über die Ursachen dieses Krieges. Umso klarer ist für uns: Wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine.