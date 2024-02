Още нови висши военни назначения в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за назначаването на Юрий Содол за командващ на Обединените сили на въоръжените сили на Украйна и за освобождаването на Серхий Наев от този пост.

Указите са публикувани на уебсайта на държавния глава, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

С друг указ Зеленски назначи Игор Скибиюк за командир на украинските Десантно-щурмови войски и освободи от този пост Максим Мирхородски.

Украинският президент подписа и указ за назначаването на Игор Плахута за командир на Силите за териториална отбрана на въоръжените сили на Украйна на мястото на Анатолий Бархилевич.



В петък Зеленски съобщи, че е назначил Анатолий Бархилевич за началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна на мястото на Серхий Шаптала.

Today was full of important meetings. We continue to renew Ukraine's defense and security forces. The team is effective. Changes will follow.



More strength for Ukraine. More opportunities.



