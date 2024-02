Илон Мъск отрече, че е продал своята интернет услуга Starlink на Русия, съобщи Ал-Джазира. Преди дни Украйна заяви, че терминалите са били използвани от руските войски на фронтовата линия, предаде News.bg.

В публикация в социалната мрежа "X" ( бивш Twitter) Илон Мъск определи твърденията на Украйна като фалшива новина. Доколкото ми е известно, никакви услуги на Starlink не са продавани пряко или косвено на Русия, подчерта той.

High-speed internet on the go! 🛰️🚙



Starlink connects within minutes and packs up quickly when it’s time to move to your next destination → https://t.co/3Y5EdQtbmQ https://t.co/GJ0ayJ0CfE