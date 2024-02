Путин унижи Тъкър Карлсън след интервюто

Руският президент Владимир Путин унижи американския журналист Тъкър Карлсън, който след интервюто си в Кремъл бе наречен „полезен идиот на Русия“. Путин унижи Карлсън и след интервюто.

Говорейки по руската държавна телевизия, Путин няколко дни след срещата си в Кремъл с американеца заяви, че не е изпитал удоволствие от разговора си с него.

Още новини от Украйна

Очаквах по-остри въпроси, за които бях подготвен, но той не ги зададе, каза руският президент Владимир Путин пред „Россия-1“.

Путин нанесе още един удар на Тъкър Карлсън, който по време на самото интервю изглеждаше адски неподготвен и не се осмели да зададе нито един смислен въпрос на руския президент. Самото интервю продължи 2 часа, като през първите 30 минути Путин говореше за историята на Русия и Украйна и се „аргументира“ защо според него Украйна всъщност не е никаква държава.

Putin says he didn't like the Tucker Carlson interview because it was too soft.



"I honestly thought he would be aggressive and ask tough questions. I wanted that, because I would have given tough answers back [...] to be frank, I didn't get much pleasure from this interview." pic.twitter.com/14UroAmjyh