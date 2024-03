Тъкър Карлсън: Путин каза едно от най-тъпите неща, които съм чувал в живота си

Американският журналист Тъкър Карлсън неочаквано предприе вербална атака срещу руския президент Владимир Путин, въпреки че по време на интервюто си с него изглеждаше особено некритичен.

В подкаста си Лекс Фридман попита Тъкър Карлсън какво мисли за думите на Путин, че Русия е започнала война срещу Украйна, за да я денацифицира. „Това е едно от най-тъпите неща, които съм чувал в живота си“, заяви бившият водещ на Fox News, който се превърна в първия западен журналист, интервюирал Путин след инвазията. Именно думата "денацификация" беше използвана от Путин, за да оправдае инвазията си, въпреки че самият президент на Украйна Зеленски има еврейски корени.

Тъкър Карлсън се сблъска с много негативни реакции заради срещата си с лидера на Кремъл и липсата на критичност към монолога на Путин, който изрече много лъжи по време на 30-минутния си „урок“ по история.

Тъкър Карлсън каза, че Путин е изглеждал „нервен“, а освен това е влязъл за интервюто като „студент“, отделил много време да се подготви.

Интересно е, че след интервюто Путин разкри пред руските медии, че е очаквал много неудобни въпроси и е бил подготвен за тях, но не са му били зададени такива.

Tucker Carlson said that Putin talking about denazification to justify the war in Ukraine was "one of the dumbest things I've ever heard."



Source: Lex Fridman Podcast/YouTube https://t.co/8rgSr1xt5f pic.twitter.com/O72XOFC95q