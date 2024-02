Къде е скривалището на кукловода на Хамас

"Касапинът от Хан Юнис“ - лидерът на Хамас в ивицата Газа Яхия ал-Синуар - успешно се крие от израелските служби вече месеци наред. Израелската армия публикува видео, за което се твърди, че показва укриващия се Синуар. Израел съобщава, че видеото е заснето в един от прочутите тунели на Хамас дни след терористичното нападение на ислямистите на израелска територия. Ако видеото е автентично, това ще са първите кадри със Синуар от началото на войната.

В момента никой не знае къде се намира ислямисткият лидер. Втора германска телевизия ZDF цитира армейския говорител Даниел Хагари с думите: „Преследването на Синуар ще продължи дотогава, когато го заловим – жив и или мъртъв.“

Кой е човекът от това видео

В краткото видео се вижда човек в гръб, който прекосява периметъра, контролиран от камерата. Силуетът му прилича на този на Синуар. Според израелските военни, другите хора, които се виждат във видеото, трябва да са съпругата и децата на ислямисткия лидер. Само един човек попада в кадър с лице, обърнато към камерата – израелците твърдят, че това е братът на Синуар, Ибрахим.

Дали видеото е автентично – това засега не е потвърдено от независим източник. Не е ясно също така къде точно се намира въпросният тунел. Армейското ръководство съобщава само, че на видеото се вижда как лидерът на Хамас „бяга“ заедно със семейството си. Израел обвинява Синуар, че е главният кукловод на безпримерния терористичен акт от 7 октомври миналата година. Израелската армия твърди още, че се е натъкнала и на скривалището на Синуар. В един от тунелите под град Хан Юнис в южната част на Газа, за който вече от седмици се водят тежки сражения – тъкмо там Синуар заедно със семейството си и неколцина верни бойци се е укривал, докато над главите им се пролива кръв. Това оповести Хагари, който пусна в обращение и още едно видео, показващо оглед на откритото скривалище.

Бронирана каса, пълна с милиони

В това видео един израелски войник показва помещението, където се бил укривал Синуар, включително и бронирана каса, пълна с милиони в израелска и американска валута. За автентичността и на това видео обаче няма потвърждение от независим източник. В скривалището имало тоалетни и душове, както и кухня със складирани провизии за много време напред. Открито било и помещение за телохранителите и за тяхното оръжие. Според официалното съобщение, Синуар и неговите близки са напуснали скривалището, когато чули, че израелската армия наближава. Междувременно продължават усилията за размяна на палестински военнопленници срещу отвлечените от Хамас заложници, както и за ново прекратяване на огъня. В ръцете на Хамас все още се намират 134 израелски заложници, от които поне 30 вероятно вече са мъртви. Медиите дори предполагат, че броят на убитите може да възлиза и на 50.

