На 26 февруари Унгария ще одобри присъединяването на Швеция към НАТО

Управляващата партия в Унгария изрази готовност да одобри дълго отлаганата ратификация на кандидатурата на Швеция за присъединяване към НАТО на 26 февруари. Това бе обявено от председателя на парламентарната група на "Фидес" Мате Кочиш във Фейсбук, съобщиха Блумбърг и News.bg.

В събота премиерът Виктор Орбан също заяви в годишната си реч за състоянието на страната, че гласуването вероятно ще дойде в началото на пролетната сесия на парламента, още следващата седмица.

"Лидерът на парламентарната група на "Фидес" Мате Кочиш предлага унгарското Народно събрание да проведе окончателно гласуване за ратифициране на членството на Швеция в НАТО на 26 февруари, като обеща подкрепата на "Фидес" за предложението", добави говорителят на правителството Золтан Ковач в социалната мрежа X.

❗️BREAKING: Fidesz parliamentary group leader Máté Kocsis proposes that the Hungarian National Assembly hold a final vote on ratifying Sweden's @NATO membership on February 26, pledging Fidesz's support for the motion. pic.twitter.com/3OCAHpuWdH