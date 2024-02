Британското разузнаване: Атаките на Русия в Запорожка област се засилват

През последните дни руските сухопътни сили са усилили своите атаки по оста Роботине в Запорожка област. Тази зона беше превзета от украинските военни по време на контранастъплението им през лятото на 2023 година, но оттогава се е превърнала в непрекъсната фронтова линия, коментира разузнаването на британското министерство на отбраната в ежедневния си доклад, резюме от който беше публикуван в социалната медия X, доскоро известна като Twitter.

