Поне четири са жертвите в огромния пожар във Валенсия ВИДЕО

Най-малко четири души загинаха и 14 бяха ранени при пожар в 14-етажна жилищна сграда в испанския град Валенсия, предаде Франс прес, като се позова на службите за спешна помощ, предаде БТА.

"Можем да потвърдим, че има четирима загинали", каза пред журналисти Хорхе Суарес Торес, заместник-директор на спешните служби на област Валенсия.

По-рано спешните служби съобщиха, че на 14 души, получили наранявания от различна степен, се оказва медицинска помощ. Съобщено бе, че сред тях има дете на 7 години и че 12 от тях са приети в болници.

Шестима от ранените са пожарникари, "което подчертава трудността на задачата, която се изпълнява", отбеляза Хорхе Суарес Торес.

Пожарът е започнал на четвъртия етаж в жилищна сграда на 14 етажа, преди да се разпростре из другите етажи и да се прехвърли и на съседна сграда. 22 пожарникарски екипа са изпратени на място. Осем медицински екипа също на мястото на бедствието, където е била разположена и полева болница.

Пожарът е в квартала "Ел Кампанар". Жителите на други квартали на града са призовани да не се приближават до квартала, в който се намира горящата сграда, казаха властите на Валенсия. Премиерът Педро Санчес заяви, че е потресен от случващото се в града.

Собственичка на съседен на горящата 14-етажна кооперация, от която е започнал пожарът, магазин за цветя каза, че в сградата има 100 апартамента и те са обитавани и че тя е била построена преди 14 години. Силният вятър е допринесъл за разпалването още повече на пламъците в горящата кооперация и е бил основен фактор за влошаване на ситуацията, допълва Франс прес. През октомври миналата година 13 души загинаха при пожар в дискотека в областта Мурсия, припомня агенцията.

🇪🇸🚨Breaking: The entire 14-story building is on fire in Valencia.



Valencia, Spain #Spain #Fire #Breaking



pic.twitter.com/7riMDmatAu