Пожар избухна в огромен увеселителен парк

Голям пожар се разрази днес в увеселителен парк в западния шведски град Гьотеборг, предаде Ройтерс, като допълни, че огромни стълбове от гъст черен дим са се издигнали над втория по-големина град в страната. Асошиейтед прес отбелязва, че комплексът е един от най-големите от този вид в северноевропейските страни, предаде БТА.

Пожарът се е разпространил в района на няколко водни пързалки в лунапарка "Лизеберг", които още не са отворени за посетители. Пристигналите на мястото полицаи и пожарникари не са могли да кажат веднага дали има пострадали, както и какви са щетите.

Хората в намиращи се наблизо хотел и административни сгради са били евакуирани, съобщи шведската новинарска агенция ТТ. "Не е постъпвала информация за пострадали. В момента проучваме дали наистина е така", каза шефът на пресслужбата на "Лизеберг" Мартен Вестлунд за шведския в. "Афтонбладет".

Водният парк "Осеана", на територията на който е избухнал пожарът, трябва да бъде открит това лято, пояснява ТТ, добавяйки, че в изграждането му са били вложени 1,2 милиарда шведски крони (106 милиона долара). Вестлунд каза още, че огънят е тръгнал от комплекса с "четирите големи пързалки". "Лизеберг" е цял квартал в центъра на Гьотеборг, който е популярно място за туристите в Швеция, допълва АП.

❗🔥🇸🇪 - Serious fire in the center of Gothenburg in Sweden – a water park is on fire.



The yet-to-be-opened waterslides at #Liseberg park were engulfed in flames, prompting the evacuation of nearby buildings.



Plumes of black smoke hung over #Gothenburg, the second largest city… pic.twitter.com/pBctNnNSXc