За първи път от началото на войната Зеленски разкри броя на жертвите в украинската армия

Малко преди втората годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия президентът на Украйна Володимир Зеленски за първи път разкри броя на жертвите в украинската армия.

„Загубите сред украинските защитници са пет пъти по-малко от руските“, каза Зеленски. „Ако сравним броя на убитите войници, бих казал, че съотношението е 1:5. За всеки украински войник, убит в битка, има 5 руски войници. Това е приблизителна статистика”, заяви Зеленски пред Fox News.

Това означава, че 80 000 украински войници са загинали от началото на войната. По данни на Генералния щаб на ЗСУ на украинска земя са били убити над 400 000 руски войници. Зеленски също спомена тези данни, които не са потвърдени от независими източници.

От началото на пълномащабната война Украйна не е разкривала официално загубите си, които се пазят в държавна тайна. Председателят на фракцията "Слуга на народа" Давид Арахамия по-рано предложи Зеленски да разкрие данни за загубите на Украйна във войната, така че обществото да разбере, че загубите „не са толкова големи, колкото си представят“, припомня агенция УНИАН. Според Киев една от причините загубите да не се разкриват е безопасността на самите защитници. При планирането на операции военните разчитат по-специално на данните за броя на боеспособните лица във вражеските части, така че това може да даде предимство на руските окупатори.

