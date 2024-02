Конфликтът започна в Крим и ще завърши там, с поражението на Русия, заяви Зеленски

"Всичко започна от Крим – този руски реваншизъм, тази руска война. И именно там, в Крим, руското зло трябва да претърпи ключово поражение“. Това подчерта президентът на Украйна Володимир Зеленски във вечерното си видеобръщение, предава Укринформ и Фокус.

"Днес е специален ден в Украйна. Всички помним събитията от 2014 година, когато в същия ден се състоя окупацията на Крим и се определи бъдещата съдба на международната сигурност и международните отношения. Всичко започна от Крим – този руски реваншизъм, тази руска война. И именно там, в Крим, руското зло трябва да претърпи ключово поражение. Вече постигнахме значителни резултати в Черно море. Ние работим за постигане на необходимите резултати в небето и на земята в Крим“, заяви Зеленски.

Той благодари на всички партньори за помощта, която оказват на страната.

В социалната мрежа X, бивш Туитър, Зеленски заяви:

"Всичко, което Украйна и нейните съюзници правят в момента, за да се защитят от руската агресия, укрепва сигурността на всички наши страни за десетилетия напред. Защото всяка руска загуба и поражение учат Русия и всеки друг противник на Европа и свободния свят, че агресията не се изплаща и не може да се изплати. Сътрудничеството и решителността са двата отговора, които всички ние трябва да дадем на въпроса за края на войната и пътя към мира."

