Продадоха скелет на динозавър за 4,7 млн. евро (СНИМКА)

Скелетът на Вулкан, 20,5-метров апатозавър, беше продаден в Париж за 4,7 млн. евро, което го прави една от най-скъпите подобни сделки на търг във Франция, съобщи ДПА, предава БТА.

Рекордът обаче остава за Големия Джон, който през 2021 г. бе продаден за 6 млн. евро в Париж.

„Вулкан“, състоящ се от над 80% оригинални кости, беше оценен на 3 до 5 млн. евро преди продажбата. Продажната цена от 4,7 млн. евро не включва данък добавена стойност и таксата на аукционера.

The skeleton of a 22-meter-long dinosaur (70 feet) fetched $6.4 million Saturday, auction houses Collin du Bocage and Barbarossa said. https://t.co/nrCI7qeama pic.twitter.com/P6OUrMzXXd

Новият собственик, френски колекционер, възнамерява да предостави скелета на музей или научна институция.

Пазарът на вкаменелости процъфтява, което се подчертава от рекорда през август 2024 г. на скелет на стегозавър на възраст 150 милиона години, продаден за около 43 милиона евро на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк.

'Vulcain' is the largest-ever dinosaur skeleton to be auctioned. The fossilized apatosaurus measures 82 feet long and 80 percent of its skeleton is original, dating back 145 million years pic.twitter.com/88pNe96nm2