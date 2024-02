На 23 февруари 2024 г. руски разузнавателен самолет A-50 беше унищожен, почти сигурно от ракета земя-въздух, докато действа южно от Азовско море, над руска територия в Краснодарския край. Има вероятност руснаците по невнимание сами да са свалили собствения си самолет, докато се опитват да го защитят, пише в ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната медия X, известна доскоро като Twitter..

Това е вторият унищожен А-50 във войната с Украйна. Русия започна използването на самолети A-50 над Азовско море едва през ноември 2023 г. На 14 януари 2024 г. Украйна успешно свали A-50 в този район. Това принуди руските военни ръководители да обмислят по-безопасни оперативни зони за самолета.

Този последен украински успех демонстрира продължаващата неспособност на Русия да защити въздушни активи с висока стойност. Това поставя под съмнение ефикасността на руското военновъздушно командване.

