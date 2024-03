Битката за Белия дом! Джо Байдън губи част от избирателите си, гласовете им отиват за Доналд Тръмп

Някои гласоподаватели, които са гласували за Джо Байдън на президентските избори в САЩ през 2020 г., сега подкрепят потенциалния му основен съперник Доналд Тръмп. Това показват резултатите от проучване на The New York Times и Siena College.



Според резултатите от проучването 97 % от анкетираните американци, гласували за него през 2020 г., са готови да подкрепят Тръмп, докато изключително малък брой избиратели са преминали към лагера на кандидата на Демократическата партия. 83% от предишните му поддръжници са готови да гласуват отново за Байдън, докато 10% от гласувалите преди четири години сега подкрепят Тръмп.



NYT отбелязва, че 43 % от регистрираните избиратели в момента са готови да гласуват за Байдън, а 48 % са готови да гласуват за Тръмп. Мъжете подкрепят повече републиканеца - 49 % срещу 40 %, а дяловете на жените, които симпатизират на Тръмп и Байдън са изравнени - по 46 %. Данните от проучването показват, че основният електорат на Байдън са млади хора на възраст 18-29 години и граждани над 65 години, докато избирателите на Тръмп са хора на възраст 30-64 години.



Анкетата на New York Times/Siena College сред 980 регистрирани гласоподаватели в цялата страна, включително 823, проведено на английски и испански на мобилни и стационарни телефони от 25 до 28 февруари 2024 г. Маржът на грешката на извадката е плюс или минус 3,5 процентни пункта за регистрираните избиратели и плюс или минус 3,8 процентни пункта за вероятния електорат.

