Белият дом: Украйна се нуждае от спешна военна помощ, руските удари в Одеса доказаха това

Руските удари по Одеса от днес подчертават спешната нужда от военна помощ за Украйна, заяви днес говорител на Съвета за национална сигурност към Белия дом, цитиран от Франс прес и БТА.

Според Вашингтон все още е твърде рано да се каже дали тези удари, които отнеха живота на петима души, са били насочени срещу украинския президент Володимир Зеленски, който посети пристанищния град заедно с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Върховният представител по външните работи на Европейския съюз Жозеп Борел написа в социалната мрежа Екс, бивш туитър, че "безразсъдната въздушна атака в Одеса, когато президентът Зеленски и премиерът Мицотакис бяха на посещение, за да отдадат почит на жертвите на удара с дрон по жилищна сграда от 2 март, отново доказва незачитането на всякакви норми от страна на Путин и готовността му за ескалация."

