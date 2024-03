Дмитро Кулеба: Украйна никога няма да се предаде пред Русия

Украйна се зарече никога да не се предаде пред Русия, в коментар на призова на папа Франциск към страните в конфликта да имат "смелостта да вдигнат белия флаг и да преговарят“, предаде Франс прес и БТА.

"Нашето знаме е синьо-жълто. Това е флагът, за който живеем, умираме и тържествуваме. Никога няма да развеем други флагове", написа украинският външен министър Дмитро Кулеба в социалната мрежа „Екс“.

The strongest is the one who, in the battle between good and evil, stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it “negotiations”.



At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican's strategy from the first half…